Fontos dolgokról döntöttek a pénzügyi bizottsági ülésen

Csapadékvíz-elvezetés céljából záportározó épül a Liliom lakókertben 12 millió 636 ezer forintból, a munkát a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. végzi el – derült ki a pénzügyi bizottság szerdai ülésén.

A képviselők döntöttek arról is, hogy tizenegy lakást értékesít az IKV Zrt., többek közt a Dugonics téren, a Nemes takács utcában és a Mars téren. Az üresen álló lakásokat 5 és 13 millió forint közötti értékben kínálják. A társaság tulajdonában lévő bérlakások közül is eladnak hetet, például a Kárász utcában és az Alföldi utcában is lesz megvásárolható ingatlan.

Emellett a város több pontján bérbe adnak nem lakáscélú ingatlanokat, ahogyan az értékesítésre, úgy erre is pályázatot írnak ki. Tápai Péter, a bizottság elnöke szerint jó lenne, ha a jövőben nem a testület tagjainak kellene arról dönteni, hogy a cég bérbe adjon ingatlanokat. Mint mondta, a társaság szakemberei is el tudják ezt dönteni, szerinte csak az értékesítésről kellene szavaznia a bizottságnak.

De nemcsak üresen álló lakásokat adnak el, hanem a Takaréktár utca 6. szám alatt lévő, pinceszinten található üzlethelyiségtől is szeretne megválni az IKV.

Még nyáron hirdettek meg egy pályázatot a rendszeres jövedelemmel rendelkező fiataloknak, akik a Tápai utca 5. és a Cserzy Mihály utca 3-5. szám alatti ingatlanokban igényelhettek lakást. A nyertesekről most döntöttek. Kiderült, a meghirdetett három lakásra négy pályázat érkezett, ebből kettő volt érvényes.

Ugyanakkor ismét pályázatot írnak ki fiataloknak, ezúttal két ingatlan keresi bérlőjét a Tápai utca 5. szám alatt.