Illetékmentesen örökölhetnek immár a testvérek

Július 8. óta értéktől függetlenül illetékmentes a testvérek közötti öröklés és ajándékozás. Korábban csak az egyenes ági rokonok, tehát szülő és gyermek, valamint özvegy és házastárs örökrésze és ajándéka mentesült az illeték alól. NAV kérdés-felelet a tudnivalókról.

Az új szabály a vér szerinti testvérekre, a féltestvérekre és az örökbefogadáson alapu­­ló testvéri kapcsolatokra is vo­natkozik. Az illetékmentesség feltétele, hogy a testvéreknek legalább az egyik szülője vagy örökbefogadója azonos legyen. A törvény változtatásával az örökbefogadó fogalmát is pontosították. Örökbefogadó az a huszonötödik életévét betöltött, cselekvőképes személy le­­het, aki a gyermeknél legalább tizenhat évvel, legfeljebb negyvenöt évvel idősebb, és személyisége, körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefo­gadására. Három év feletti gyermek örökbefogadása akkor is engedélyezhető, ha legfeljebb ötven év a korkülönbség.

Az illetékmentesség a folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik, vagyis minden olyan, testvé­rek közötti ajándékozás vagy öröklés illetékmentes, amiben a NAV idén július 8-ig még nem hozott végleges, jogerős döntést. Július 8. óta a testvérként szerzett ajándékot be sem kell jelenteni az adóhivatalhoz.

Ha a vagyonszerzési iratokból egyértelműen megállapítható, hogy testvérek közötti in­­gyenes vagyonszerzésről – öröklésről vagy ajándékról – van szó, akkor nem kell kérelmet benyújtani, a mentességet hivatalból biztosítják. Ha az ajándékozott vagyon ingatlan, akkor a földhivatalhoz benyújtandó B400-as adatlapon is je­­lölni lehet a mentességet. Ha vagyonszerzés után a NAV akár fizetési meghagyással, akár ha­­tározattal illetéket állapított meg, és ez a döntés július 8-án még nem vált véglegessé, akkor lehet kérelmezni a megállapított illeték törlését vagy a befizetés visszatérítését.

Az illetékmentes vagyonszerzésről az adóhivatal nem küld értesítést, a mentesség tényét csak az ügyiratra jegyzi fel.