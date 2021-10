Jól szerepeltek a Gabonakutató búzái az országos vetőmagkísérletben

Összesen 48 őszibúza-fajtát és 27 őszi káposztarepcét teszteltek ebben az évben az ország különböző pontjain a posztregisztrációs fajtakísérletekben. Megyénkből székkutasi parcellák vettek részt a tesztben, és a Gabonakutató mellett az Agromag búzája is szerepelt.

Ezt ne hagyja ki! Óriási fordulatot mért a Medián: Karácsony rendesen lemaradt

2021-ben az őszi búza már ti­­zennegyedik alkalommal, a repce pedig másodszor került górcső alá a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), az Agrárkamara és a Vetőmagszövetség posztregisztrációs kísérletében.

– A magyar mezőgazdaság jövője szempontjából kulcskérdés, hogy a változó klimatikus feltételek, időjárási szélsőségek közepette is jól teljesítő fajták álljanak a gazdálkodók rendelkezésére. A kísérletek nagyon fontos információt ad­­nak számunkra egy-egy fajta képességeiről, és segítenek a választásban – hangsúlyozta Takács Géza, a Vetőmag Szövetség elnöke.

A kísérleti helyszíneknek otthont adó térségek jelentős földrajzi változatosságot mutatnak, így jól megfigyelhető, hogy adott fajta kedvezőbb és kevésbé jó adottságú területen milyen terméseredményre képes. Az őszibúza-kísérletben 27 korai és 21 közép­érésű fajta vett részt idén, az előbbiből a legtöbb, kilenc a szegedi Gabonakutató búzája volt, de a középérésűeknél is szerepelt négy fajtával a nemesítő társaság. Az ugyancsak szegedi központú Agromag egy-egy búzával képviseltette magát a teszten. (A repcénél nem volt megyei érdekeltség.) Az országban Abaújszántón, Eszterágpusztán, Iregszemcsén, Jászboldogházán, Mezőfalván, Mosonmagyaróváron, Székkutason, Szombathelyen, valamint Tordason zajlottak a kis parcellás összehasonlító vizsgálatok.

A középérésű búzafajták posztregisztrációs fajtakísérletében kiemelkedően szerepelt a szegedi GK Arató, átlagosan 8,89 tonna hozamot tudott hektáronként, ám „hazai pályán” Székkutason ez a szám 11,79 volt.

– Ez a Gabonakutató zászlóshajója, az egyik legsikeresebb és legkeresettebb fajtánk. Középérésű, szálkás búza, ezért a vadkárnak kitett területen gazdálkodók körében is népszerű. Aszályos körülmények között is kiválóan teljesít, szuperintenzív búza, akár 10 tonna feletti terméshozamra is képes hektáronként – nyilatkozta Csigó György Tamás kereskedelmi igazgató.

Jó szerepelt az újnak számító fajták közül a korai éréscsoportba tartozó GK Szereda: a környezeti stresszel szembeni toleranciája magas, nagy terméspotenciálját a szélsőséges időjárási körülmények között is megtartja. Átlagos körülmények között 8,5 tonnát tud hektáronként, az idei kísérletben a 8 parcella átlaga 8,82 tonna volt – annyi, mint az Agromag Princessz fajtájáé –, Székkutason azonban több mint 105 mázsás hozamot regisztráltak.

Persze nem minden a termésátlag, fontos a nyersfehérje-tartalom is, ebben a szegedi korai érésű fajták kitűnően sze­­repeltek, a 10 legmagasabb értékből 7 szegedi. Nedvessikér-tartalomban még erősebb a fölény, az első 8-ba csak egy nem szegedi fajta fért be, az is csak a negyedik helyre.

– A jó minőségű búza magas fehérjetartalmú, a sikér pedig jól eltarthatóvá teszi a kenyeret, az nem szárad ki olyan ha­­mar

– mondta Cseúz László búzanemesítő, hozzátéve, a termőképesség jellemzően fordítottan arányos a minőséggel. Szegeden a magas beltartalmi értékű búzákra koncentrálnak, azok mindig jól eladhatók.