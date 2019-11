Növeli a lakás árát a modern fűtés

Markáns árkülönbség mutatható ki egy fa-, szén-, vagy hagyományos gázfűtésű, illetve a legmodernebb hőszivattyús rendszerrel szerelt ingatlan árában. Ma akár húsz százalékkal is többet érhet egy korszerű megoldású lakás vagy családi ház a piacon.

– A használt lakások nagy részét Budapesten és a vidéki városokban is gázzal fűtik, míg a kisebb településeken jellemzően hagyományos fatüzelésű kályhák és kazánok biztosítják a meleget – ismertette az Otthon Centrum nemrég készült felmérését Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, a gázfűtés a téglablokkos lakótelepeken és a régebbi családi házaknál leginkább konvektorost jelent, de ahogy fiatalodnak az ingatlanok, egyre gyakoribbak a központi kazánok.

Plusz 20, mínusz 40 százalék

– Egyértelműen érezhető a használt ingatlanoknál, hogy a fűtési mód befolyásolja az árat – hangsúlyozta a szakember. Az év első kilenc hónapjában gázcirkós családi házak az átlagos négyzetméterárnál 10-20 százalékkal magasabb áron keltek el, míg a fával, szénnel fűtött, vagy vegyes tüzelésű otthonok négyzetmétere 20-40 százalékkal is olcsóbb.

Hőszivattyús megoldás

A vevők az új építésű lakások esetében értékelik igazán a korszerű fűtési rendszereket. Erre enged következtetni az a tendencia, miszerint a gáz cirkó kazánnal felszerelt új ingatlanok a kategóriában megfigyelt átlagos négyzetméterárnál 5-10 százalékkal alacsonyabb áron keltek el.

– Modernebb a házközponti fűtés, legutolsó társasházunkban 8 lakást és két üzlethelyiséget lát el az egy dupla kazános rendszer – mondta Győző-Molnár István. Az Ingyen Energia Ház Kft. projektvezetője hozzátette, biztonságosabb, hatékonyabb és nem kell annyi gázvezeték. Optimális teljesítménnyel mehet a kazán – van tartalék is – és mindenki egyedi mérés alapján fizet.

Talajszondás rendszer

Budapesten és a nagyobb vidéki városokban, így Szegeden is alkalmazzák már a még „zöldebb” talajszondás rendszereket, főleg a társasházaknál. Itt a talaj mély rétegeinek egyenletes hőmérsékletét egy hőszivattyú segítségével használják fel. Emellett a levegős hőszivattyúk is terjednek a felsőbb kategóriás társasházaknál, sőt, újabban már a családi házaknál is. Így a fűtési költség jelentősen csökkenthető, beépítése pedig sokkal egyszerűbb, mint a talajszondás megoldásé.