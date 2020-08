Szakemberek és pénz kell a gazdasági program megvalósításához

Elfogadták Csongrád 2020-2024 közötti időszakra szóló gazdasági programját és fejlesztési tervét, ebben vázolták az elképzelt célokat és magvalósításra váró feladatokat. A program megvitatása során elhangzott, a tervek megvalósításához megfelelő szakemberek és kellő anyagi forrás is szükséges.

A város képviselő-testülete júniusi ülésén tárgyalta első olvasatban a város 2020-2024 évekre szóló gazdasági programját és fejlesztési tervét. Ezt követően a programot a városban működő szervezetek, civil egyesületek és vállalkozások is véleményezték és kiegészítették, ezek a javaslatok javarészt bele is kerültek a végleges gazdasági tervbe, ismertette Bedő Tamás polgármester. Mint a városvezető elmondta, a program elképzeléseket, célokat és feladatokat tartalmaz, ezeket természetesen szeretnék is megvalósítani, de hogy mire lesz lehetőség, az a jövőben fog kiderülni. A polgármester hozzátette, Csongrád egyik legnagyobb értéke a zöldfelület, a városnak ezen a téren is meg kell újulnia. A gazdasági programmal kapcsolatban elmondta, konkrétumokról a pályázatok megjelenése előtt még nem lehet beszélni, de több, a csongrádiak által már rég elvárt igényre választ fognak adni. Általánosságban a gazdaságfejlesztés terén többek között a meglévő munkahelyek megtartását és továbbiak létesítését, a város ipari parkjának bővítését és a helyi természeti és táji adottságokat figyelembe vevő gazdaság kialakítását szorgalmazza a program.

A fejlesztési terv vitája során Kádár László képviselő a városmarketing kérdésére tért ki, véleménye szerint sokkal jobban kellene foglalkozni ezzel a témával, ehhez azonban a városmarketinghez értő szakemberre van szükség, mint ahogyan ez a többi részterületre is igaz. – A tervek megvalósításához a megfelelő szakemberekre van szükség, hogy ez ne csak egy leírt anyag maradjon – emelte ki a képviselő. Somogyi Árpád szintén ehhez az állásponthoz csatlakozott, aki megerősítette a gazdasági program és fejlesztési terv megvalósításához megfelelő humán és anyagi erőforrás szükséges.

A programot a megvitatása után a képviselők egyhangúlag elfogadták.