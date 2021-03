Szűkösebb költségvetésből gazdálkodnak a megyei kistelepülések

Van olyan falu, amelyiket jobban, míg másokat kevésbé viselt meg, hogy kiesett az iparűzésiadó-bevételük egy része. Felgyőn úgy látják, a kevesebb rendelkezésre álló forrás visszafogja a település fejlődését, Csanyteleken a tavalyról maradt pénzmaradványnak köszönhetően önerős projekteket is be tudnak vállalni, Tömörkényen pedig továbbra is a takarékos gazdálkodásra esküsznek.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést! – 331 millió forintból gazdálkodunk idén, az iparűzésiadó-változás miatt csaknem 50 millió forinttal kevesebből, mint az előző évben. Egy 23 millió forintos hitelt is be kellett állítanunk, ez visszafogja a falu fejlődését. Óvatosabbnak kell lennünk a saját fejlesztésekkel, elhalasztjuk a gépjárműállományunk megújítását, a helyi járdaépítési program és a kocsibejárók építésének a támogatásán is lassítunk. Egy-két felújítás is elmarad, az önrészes pályázatoknál pedig megnézzük, hogy mi az, ami belefér a költségvetésünkbe – számolt be a helyzetről Horváth Lajos, Felgyő polgármestere. A település első embere elmondta, megpróbálnak előre menekülni, így az adóerőképes vállalkozásokat segítik. Az önkormányzat ezért tovább fejleszti az ipari parkját és üvegházat is épít.

Csanyteleken sem dúskálnak a pénzben, de optimistán néznek az év elé. – Hasonló összeggel számolunk, mint tavaly, 312,5 millió forint a költségvetés főösszege. A tavalyi gazdálkodásunknak köszönhetően van pénzmaradványunk, így nem kell megijednünk addig sem, amíg megérkezik az állami kompenzáció. Ennek ellenére nem dobhatjuk el a gyeplőt, nem szórjuk a pénzt. Az önerős pályázatainkra már el van különítve a fedezet, nem fogja vissza a falu fejlődését, hogy egy kicsit kevesebből kell gazdálkodnunk – összegzett Erhard Gyula polgármester. Tömörkényen is kicsit szorosabb lesz a nadrágszíj idén, a költségvetés bevételi főösszege 312,3 millió forint lesz. 76,2 milliós költségvetési hiánnyal számolnak, ezt belső finanszírozással, működési és felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedik le. Mint Bánfi Sándor polgármestertől megtudtuk, bevételeiket a 2020. évi teljesítéshez alkalmazkodva tervezték meg. Legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy a szoros költségvetés mellett a folyamatos intézményi és önkormányzati működést biztosítsák, emellett pedig sikeresen zárják a futó pályázataikat. A polgármester elmondta, nincs olyan terület, amelyre kevesebb jut, úgy látja, hogy takarékos gazdálkodással egy nem súlyosbodó járványhelyzetet alapul véve szűkösen, de átvészelik a 2021-es évet. A Mindmegette húsvéti ajánlata Készíts húsvéti kalácsot Szabi, a pékkel!