Ünnepi küldöttgyűlés a kamaránál: mestereket avattak, sikeres diákokat köszöntöttek

Az országos szakmai tanulmányi versenyek 11 Csongrád megyei dobogósát is elismerték.

Mesterek

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Emlékplakettjét Horváth-Varga Sándor, az Ecorgan Kft. vezetője vehette át Nemesi Páltól, a megyei kamara elnökétől. Az Iparért Díjat Kaszás Anikó, a SolvElectrics Kft. vezetője, a kereskedelmit a Szeged és a megye turizmusának fellendítéséért dolgozó Nacsa József kapta. A Szolgáltatásért Díjat Kirizs Tibor, az Értő Kft. ügyvezetője, a kézművességért járót pedig Csernus-Lukács László, a Csőszer-Komplett Kft. első embere vehette át.Idén először aranykoszorús mester díszokleveleket is átadtak a kamara ünnepségén, a hosszú időn keresztül kimagasló teljesítményt nyújtók munkáját ismerték el így. Ezeket Belányi Gyula autószerelő, Márkus Imre bőrdíszműves és Földvári Nagy Sándor központifűtés- és csőhálózat-szerelő vehette át. Mindhárman több mint 30 éve kezdték a szakmát. Mellettük fodrász mesterlevelet kapott Arany Edina, Bakos Ibolya, Jaksa Anikó Éva és Kovács Alexandra, nekik Hajas László adta át az oklevelet. Vadászpuskaműves mesterré Bessenyi Istvánt, Fecsó Lászlót, Kerekes Zoltánt, Kiss Zoltán Istvánt, Paróczai Jánost és Szücs Istvánt avatták.Oklevéllel ismerték el az országos szakmai tanulmányi versenyek 11 Csongrád megyei dobogósát, felkészítő tanáraikat és gyakorlati képzőhelyeiket is. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen Takács Ádám gépi forgácsoló első, a kárpitos Tóth Richárd második, míg Kállai-Verba Eszter asztalos és Lipka László hegesztő harmadik helyezést ért el. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen első lett Kormányos Patrik Márk műszaki informatikus, második az automatikai technikus Győri Ádám és a műszaki informatikus Bárkányi Csaba, míg Krajvár Gábor épületgépész-technikus és Süli Martin István autóelektronikai műszerész harmadik helyet szerzett. A World Skills Kazan 2019 nemzeti döntőjében első lett Szemendrey Zsuzsanna szakács, míg az autótechnikus Kiss István a második helyen végzett.Ezután Nemesi Pál ajánlotta a hallgatóság figyelmébe a küldöttgyűlés szakmai blokkját és a két előadót, külön is méltatva Károlyi László, a Legrand Zrt. vezérigazgatójának könyvét, aki Harcolj vagy fuss! – Crenchmarking a gazdasági eredményekért címmel tartott előadást. Utána Vilmányi Márton, az SZTE Gazdaságtudományi Karának docense Igyunk egy kávét – Üzlet a 21. században címmel tartott prezentációt. A kamara 2018-as munkájáról Nemesi Pál számolt be, a programot a gazdasági önkormányzat 2019-es költségvetésének és munkatervének megvitatása zárta.