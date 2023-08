Változatos programokkal búcsúztattuk a nyarat az utolsó nyári hétvégén, de az ősz is izgalmasnak ígérkezik a rendezvényeket tekintve. Már első szombaton, szeptember 2-án is különlegességgel várjuk a látogatóinkat: a Rákosivipera-védelmi Központtal a rákosi vipera napját ünnepeljük, de velük együtt az Ópusztaszeri Emlékpark munkatársaival is találkozhatnak az érdeklődők.

A 10.00 és 15.00 között a Vadaspark központjában alakítjuk ki az állomásokat, ahol egyrészt a hazai hüllővédelmet ismerhetik meg a látogatók, de akár élő kígyót is simogathatnak. Emellett állatos kvízek, játékos feladatok is lesznek, körmönfonással kígyó készítés, de lehetőség lesz honfoglaláskori viseletet felpróbálni és rovásírással üzenetet írni. 14.00-kor kerül sor a rákosi viperák nyilvános éves vizsgálatára a Sancer-tó partján lévő terráriumnál, ahol a Rákosivipera-védelmi Központ munkatársai révén közvetlen közelről is megfigyelhetjük a nem is olyan veszélyes, de annál ritkább mérgeskígyókat.