Szegedi Erikát Európa és Magyarország főboszorkányát kérdezte meg a Ripost, hogy mit tartogat még az idei év, és mivel kell szembenézni a jövőben. A lapok nem sok pozitívumot mutatnak a jövő évre, így a legfontosabb feladatnak a felkészülést tartja a jósnő.

Szegedi Erika elárulja nekünk, hogy mit tartogat a következő időszak. Fotó:FK

Fel kell készülni a nehéz időkre. Az év végén gazdasági emelkedést mutatnak a lapok, így a pénzügyekben a mostani döntések fogják meghatározni a következő évet is. A sors most mindenkit fel fog karolni, aki kezdeményez, legyen szó szerelemről vagy üzleti lehetőségről.

- mondja bizakodóan a főboszorkány, aki azért felhívja mindenki figyelmét arra, hogy teljes erőbedobással lehet csak a célba érni. Emellett külön kihangsúlyozta, hogy nem szabad semmit sem lezáratlanul hagyni, mert az hátráltatni fogja a következő év sikereit. 2024 a megpróbáltatások éve lesz. Így most mindent meg kell tenni a stabilitásért, mert jövőre szinte mindenkire próbatételek időszaka vár. Ami nagyon pozitív, hogy idén már nem lát nagy természeti katasztrófát a főboszorkány,, de sajnos a jövő év annál többet tartogat. Az idei évet már elkerülik a katasztrófák, de jövőre sajnos már nem lesz ennyire kegyes a sors.

Ajándékok terén a főboszi javasolja, hogy a könyveket és a személyes emlékeket kell előnyben részesíteni. Olyat amiről mindig a másik jut eszedbe. Fontos, hogy ebben az időszakban ki kell mutatni az érzelmeket. Jobban kell figyelnünk egymásra, többet kell lenni a családdal, mert önmagában a pénz nem boldogít senkit. A szerelemnek meg különösen kedvez az év vége, de sokkal jobban oda kell figyelni egymásra, sokkal több energiát kell fektetni a kapcsolatokba.

Nézzük, mit mond a főboszorkány a 12 csillagjegy szülötteinek:

Bak: A lelki béke és a harmónia megtalálására kell nagyobb hangsúlyt fordítaniuk az év hátralévő részében.

Vízöntő: Nagyon törtető és nagyon megy előre, ezért kicsit vissza kell fognia magát, hogy ne essen át a ló túloldalára. Egy új szerelem várható a lapokban.

Halak: Ne kezdjenek vállalkozásba, és ne fektessenek be nagyobb pénzt és munkahelyet se váltsanak, mert az elkövetkező időszak nem sok jót fog tartogatni. Őrizzék meg azt, amit most van.

Kos: Itt az ideje, hogy lépjen minden Kos szülött. Eddig visszatartotta a félelme, de most sikert mutatnak neki a csillagok.

Bika:Lesznek gondok, mert ráültél a dolgokra, de az év hátralévő része lehetőség lesz rá, hogy rendbe rakd szerelmi életed és pénzügyeid.

Ikrek: Sajnos negatív változás mutatkozik. Ne a szerelmet keresd, hanem a biztonságot!

Rák: Boldogság, és gyermekáldás. Gyermekek körüli problémákat kell kicsit rendbe tenniük.

Oroszlán: Tűz jegyében születtek, de mostanában nagyon ráültek a dolgokra. Bátran vágj bele bármibe, mert eljött rá az idő, és a sikerek még a következő évben is elhalmoznak. Most tudod megalapozni a jövődet.

Szűz: Nyugalom és béke mutatkozik náluk. Nem várható nagy változás az életükben, kivéve a szerelemben, mert abban szerencsések lesznek.

Mérleg:Sok problémával kell megküzdenie. A megpróbáltatások időszaka vár rájuk, de a következő év nekik is kedvezni fog.

Skorpió: Sok siker és örvendezés vár rájuk. Számukra tartogatja a legtöbb pozitívumot a következő időszak.

Nyilas: Át kell gondolniuk a jegy szülötteinek az egész életüket. Karrierben és párkapcsolatban is a stabilitásra kell törekedniük, mert különben nem tudnak megerősödni.