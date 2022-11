Fennállásának 45. évfordulóját ünnepli a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Kertész Eszter intézményvezető elmondta, bár nem kerek jubileumról van szó, a koronavírus miatti két évnyi korlátozások és a közösségi programok hiánya miatt fontosnak tartották, hogy ezeket az összetartozást erősítő rendezvényeket visszavezessék a mindennapokba. Ezért szervezett a nevelőtestület diákhetet, amely keretében az ide járó fiatalok jobban megismerhették az intézményt. Sikerességét jól mutatja, hogy bár tanítási idő után zajlanak a programok, minden nap szinte minden diák bent marad.

A hétfői nap a mozgásról szólt. Bemutatkozott a táncművészeti képzés, de rendeztek sportágbemutatókat is. Kedden az idegen nyelveké volt a főszerep, akkor tartották meg a városi szövegértési versenyt is angol és német nyelven. Szerdán helytörténeti vetélkedő és Kazinczy verseny színesítette a napot, az iskolarádióban pedig egész délelőtt érdekességeket hallhattak a diákok iskolájukról. Érdemes volt odafigyelni, tegnap ugyanis vetélkedőt tartottak, amelyen többek között ezekre az információkra is szükség volt. A különböző állomások mindegyikén ugyanis az intézmény történetével kapcsolatban kellett feladatokat megoldani.

Volt más segítségük is a diákoknak, a Somogyi-könyvtár közreműködésével ugyanis összegyűjtöttek minden újságcikket, amely az iskoláról a Délmagyarországban megjelent. Összesen 77 plakát készült ezekből, amelyeket az épület különböző pontjain raktak ki. Minden állomáson ezekből lehetett kikeresni a feltett kérdésekre a válaszokat. Archív cikkeinkből megtudhatták például, volt, hogy ezer diák járt ide, emiatt váltott műszakban folyt a tanítás, és azt is, mikor indult a német és mikor az angol kéttannyelvű osztály, illetve mióta tartozik a Sakkpalota program referenciaintézményei közé, amelyből mindössze 5 van az országban.

Lapunk cikkeiből ismerhették meg a diákok iskolájuk történelmét. Fotó: Karnok Csaba

– Nekem a legérdekesebb cikk az volt, amely az iskolánk táncoktatását mutatja be, mert én is táncolok – mutatta 1998-as cikkünket a hatodikos Csóti Bianka. Hozzátette, a régebbi írásokat sokkal nehezebb megérteni, mint az újakat, de sokat ettől függetlenül élvezettel olvasott.

Természetesen nem csak kvízfeladatokat szerveztek a diákoknak. A kicsik például puzzle-ből rakhatták ki az iskola címerét, volt kódfejtés és egy olyan feladatsor is, amelynél a tanárokról kellett különböző információkat tudni, például hogy milyen hangszeren játszanak vagy kinek jár az intézménybe a gyermeke.

Ezt a napot egyébként a diákönkormányzat szervezte. Sándor Áron, a DÖK vezetője elmondta, a céljuk az volt, hogy a tanulók úgy ismerhessék meg iskolájukat, hogy közben élvezzék is a napot. – Úgy látom, ez sikerült is, az osztálytársaimnak is tetszik – tette hozzá.

Az iskola ma gálával zárja a születésnapi programsorozatot, amelyen bemutatkozik az összes képzés, előadnak egy háromnyelvű színdarabot, a versíró pályázat győztesei elszavalják műveiket, lesz közös éneklés és az iskoláról forgatott filmet is levetítik.