Száz évvel ezelőtt, 1922. december 21-én született Ormos Jenő patológusprofesszor. 1946-ban a Szegedi Egyetem Orvosi Karán szerzett diplomát, majd a Pathológiai Intézet munkatársaként kezdett el dolgozni tanársegédként. 1947-ben a Magyar Pathológusok Társaságának is tagjává vált, 1960 és 1995 között vezetőségi tagja, 1964 és 1966 között elnöke, 1966-tól örökös tiszteletbeli vezetőségi tagja volt. 1950-től egyetemi adjunktus, 1954-től kórházi főorvos volt. 1962 és 1963 között megbízott tanszékvezető, 1963 és 1992 között pedig tanszékvezető egyetemi tanár volt.

A sportot is magas fokon űzte. 1968-től 1974-ig a SZEOL Evezős Szakosztály elnöke volt, 1969 és 1973 között oktatási rektorhelyettesként is tevékenykedett.1992-ben vonult nyugdíjba.

Fotó: Molnár Dóra

Kutatási területe a vesepatológia volt, valamint az elektronmikroszkóp alkalmazása a kórszövettanban. Tanulmányútjai során megfordult Németországban, Lengyelországban, Nagy-Britanniában, Egyiptomban és Kubában is. Tagja volt a Magyar Nefrológusok Társaságának, a Magyar Urológusok Társaságának, a Magyar Onkológusok Társaságának, az International Academy of Pathology-nak és a Német Patológus Társaságnak. Munkásságát többek között a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével méltatták. 2019-ben hunyt el.

A Dél-Alföldi Evezésért Alapítvány, az Orvosi Kar és a Szegedi Vízisport Egyesület által rendezett ergométer verseny résztvevői jelképesen 100-szor 100 métert teljesítettek az ergométereken összesen, különböző etapokban.

– Ha igaz a mondás, hogy mindenki addig él, amíg emlegetik, akkor Ormos Jenő mind a mai napig ott evez kedvenc szkiffjében. Ormos professzorról mindenkinek két dolog ugrik be egyből az emlékezetébe: a fekete biciklije és a hajója. Szeged életében a Tisza amúgy is központi szerepet játszik, így egy kötetlen evezős-ergométeres összejövetel méltó emléket állított Ormos Jenőnek. Hiszem, hogy az aktív részvétellel azokat a fiatalokat is meg tudtuk szólítani, akik evezősként vagy SZTE-s egyetemistaként személyesen már nem ismerhették őt – mondta Csonka Csaba, az „Ormos 100” egyik főszervezője, az SZTE SZAOK sportért felelős dékáni megbízottja, a Dél Alföldi Evezésért Alapítvány kurátora.