Bennett-kenguruk születtek nemrég a Szegedi Vadasparkban. A két zsebibaba közül az egyik még a legtöbb időt édesanyja erszényének biztonságában tölti, ám a másik kis kenguru már előszeretettel mutogatja magát a látogatóknak.

A Vadaspark arról is tájékoztatott közleményében, hogy a Bennett-kenguru a legelterjedtebb erszényes az európai állatkertekben, mivel jól tűri a hűvösebb hónapokat is, emellett kevésbé harcias, mint óriás rokonai. Délkelet- és Kelet-Ausztrália, valamint Tasmánia lakói, de betelepítették Nyugat-Európába is. Angliában, Franciaországban és Németországban is élnek vadon, de Magyarországon is felröppen időnként egy-egy hír vadon élő, magántartóktól elszökött egyedekről.

A szegedi állatkertben már évtizedek óta élnek és szaporodnak. A nőstények körülbelül egy hónap vemhesség után hozzák világra szülötteiket, amelyek pár grammos apróságként teszik meg életük talán legkalandosabb utazását, ahogy átmásznak az erszénybe, ahol továbbfejlődnek még 8-9 hónapig. A nőstények ivaréretté válva is az anyjuk közelében maradnak, a hímek azonban elvándorolnak, és ha kell, megküzdenek egymással a párzási lehetőségért. Kenguru módra, boksszal és némi lábmunkával.