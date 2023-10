Az előbb találkoztam Sacival, megdöbbent azon, hogy még rövidnadrágban vagyok. Ezzel nincs egyedül, de hát az ember kollégái már csak ilyenek, nehéz a kedvükben járni. Pedig szerintem még tényleg jó idő van, még ha a hajnalok fagyosak is. Süt a nap, ennél ilyenkor, túl az október felén, aligha kell több. És ezzel a véleménnyel nem vagyok egyedül. A képen, amelyet Karnok Csaba fotós készített nem messze a TIK-től, is jól látszik, hogy aki teheti, még élvezi a napsütést. És ez nem csak a TIK-nél van így. Aki kora délután a Kárász utca környékén jár, az is láthatja, hogy a padok még tele vannak napozókkal, magyarokkal és külföldiekkel vegyesen.

És akkor most vissza a rövidnadrághoz. Én elvileg március 15-étől október 29-éig nem veszek fel hosszúnadrágot, hacsak nem temetésre, vagy a Szegedi Járásbíróságra kell mennem. Ott egyezer majdnem megjártam, mert az egyik bíró – aki egyébként az egyik kedvenc bírám azóta – azt mondta, hogy ha még egyszer meglát az épületben rövidnadrágban, rendbírsággal sújt. Szerencsére ez nem történt meg azóta sem, de mondjuk vigyázok is, ha az újszegedi épületbe kell menni. A lényeg ebből az egészből egyébként az, hogy használják ki a szép időt, napozzanak, amíg csak lehet!