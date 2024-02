A szegedi közgyűlés februári ülésén döntött a díszpolgári címről, valamint a város kitüntetésekről. Szeged napján, májusban Gál Béla, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium nyugdíjas igazgatója és tanára veheti át a díszpolgári címet. Ezzel egy tekintélyes társaságba kerül: tavaly Vécsei László Széchenyi-díjas orvos, tavalyelőtt Szajbély Mihály, a Szegedi Tudományegyetem irodalomtörténésze, míg 2021-ben Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus, biokémikus volt a megyeszékhely díszpolgára.

Nem akart tanár lenni

Apropó, Karikó Katalin! Gál Béla még egyetemistaként találkozott vele. A József Attila Tudományegyetemen (ma Szegedi Tudományegyetem) biológia-kémia szakos tanárnak tanult, közben pedig a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban gyakornokoskodott. Tinédzserként sokáig tudományos pályára készült, csak utolsó éves egyetemistaként döntötte el, hogy mégis a katedrát választja.

Jól emlékszik az első napra, 1979. december 16-a volt, amikor állást keresve először lépett be a Radnótiba. Kezdetben óraadó tanárként, majd kollégiumi nevelőként számítottak rá, majd 1982-ben véglegesítették. Gál Béla 2019-es nyugdíjazásáig volt főállású biológia, kémia, biofizika és biokémia szakos tanár és közben 19 évig igazgató a Radnóti-gimnáziumban.

Életben maradt Gál Béla

Az a legendás Bánfalvi József vette fel, aki 35 éven át tartó gimnáziumigazgatói pályafutása során a Radnótit országos szinten ismert és elismert középiskolává formálta. Gál Béla az első találkozásukra is jól emlékszik. Bánfalvi tekintélyes pocakjával jött az állást kereső egyetemista elé, majd a vállára tette a kezét. Azt mondta neki, fiam állás nincs, de órát tudok adni, vállalod? Az akkor még fiatal egyetemista rögtön rávágta, hogy igen! Bánfalvi később is bizalmat szavazott a pályakezdő pedagógusnak: rögtön a mély vízbe dobta, és egy harmadikos (ma tizenegyedikes) osztály osztályfőnökének is kinevezte. Azt mondta neki, ha életben maradsz, akkor tanár leszel…

Ez is csapatjáték, nemcsak a foci

Szeged 2024-es díszpolgára szerint különleges pálya a pedagógusé. Amíg egy orvos esetében azonnal látszik, hogy sikeres vagy sikertelen volt a beavatkozása, egy tanár esetében csak 10-15 év múlva derül ki, hogy hatékony volt-e a munkája. Akkor, amikor az egykori tanítványából sikeres felnőtt lett. Ez csapatjáték nélkül nem megy, ezért úgy érzi, hogy részben volt iskoláját, azokat egykori kollégáit is díjazták, akikkel együtt dolgoztak a gyerekekért.

Sosem szerette azokat a pedagógusokat, akik csak „leadják a tananyagot”, mindig azt vallotta, hogy a vele szemben ülő gyerekekhez alkalmazkodva kell tanítani. Talán ezzel is magyarázható, hogy biológiatanárként a pedagógusszakma legrangosabb kitüntetését, a Rátz Tanár Úr Életműdíjat is megkapta 2017-ben. A díszpolgári címet a Szeged napja ünnepségsorozathoz kapcsolódva, a májusi díszközgyűlésen veheti majd át.