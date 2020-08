Legenda a szabadtérin: István, a király, annó 1984

A szabadtéri produkció, ami után már nem volt messze a rendszerváltozás. Nagy László fotói a próbákról és az előadásokról.

Szörényi Levente és Bródy János rockoperáját 1983-ban mutatták be a budapesti Királydombon. A darab és a belőle készült film sikere nyomán egy évvel később a szegedi szabadtéri műsorából kivették a Győri Balett produkcióját és helyére bekerült az István, a király. A szegedi előadás lett a rockopera első színpadi bemutatója. Az újabb siker nyomán Kerényi Imre 1985-ben a Nemzeti Színházban is színre vitte a darabot.

Szélesvásznú produkció

A korabeli kritikák szerint az István, a király két okból is felszabadító erejű produkció volt. Előnyére találkozott benne a színpadi művészet és a tiltakozó rock kultúra, és feszes erős előadást sikerült alkotni egy sorsfordító történelmi témára. Ráadásul a Dóm tér ideális helyszín volt széles színpadjával és a Fogadalmi templommal. Koltay Gábor rendező joggal nevezte az előadást szélesvásznú produkciónak.

De azért mégiscsak 1984-ben járunk, a központi lapok egyike az 1983-as bemutató előtt azt írta, nem szabad a rockoperát többnek látni, mint egy zenés darab, pláne nincs köze nemzeti érzésünk problémáihoz.

Haladó, túlhaladott

Bizonyos mondandókat ezért csak a rendszernek is elfogadható nyelven lehetett közölni. Így érthette Koltay Gábor rendező a következőket: “A darab alapvetően arról szól, hogyan tudott egy kisebbség haladó ideológiája fölébe kerekedni a többség túlhaladott ideológiájának. Viszont a történelmileg nyertes és igazolt Istvánnal szemben Koppánynak is megvannak az észérvei, nem egyértelműen sötét figura, s ez, ami izgalmas a dologban.”

Ma már a szabadtéri produkciók rendezőinek eszébe sem jutna a “helyi vezetők” bizalmával foglalkozni, de 1984-ben erre is figyelnie kellett valakinek: “Látom, érzem a helyi vezetők, a közvetlenül vagy közvetve erdekeltek bizalmát, szurkolását” – nyilatkozta Nikolényi Istvánnak a rendező.

István király, szupersztár

Szörényi Levente a Délmagyarországnak elismerte, hogy hatott rá a Jézus Krisztus szupersztár, sőt bizonyos közvetlen hatások is voltak. De, ha ezeken felül sikerült eredetit alkotnia, mondta, akkor ő elégedett. Ami az előadásokat illeti, így nyilatkozott: „A színfalak mögött szoktam legtöbbször végighallgatni az előadást, s amikor odajött hozzám valaki, és azt mondta: ti ezt a darabot ide írtátok, a Dóm térre — akkor lélegeztem föl igazán.”

Az utánérzésekről egyébként illetékes személy, Tim Rice, a Jesus Christ Superstar és az Evita szövegírója is nyilatkozott a Délmagyarországnak: „A történet speciálisan „helyi” elemeitől és a könnyen fölfedezhető Szupersztár-utánérzésektől azért kell elvonatkoztatni, mert ha rockoperáról van szó, elkerülhetetlen, hogy ne a Jézus Krisztushoz mérjünk bármit. Úgy gondolom, első műnek csodálatra méltó az István, s nagyon-nagyon sokáig élni és hatni fog. Nemzetközi színvonalú produkció.„

Cselekvőképes erők

Bródy János szerint a királydombi bemutató annyira meglepetésszerű és különleges volt, hogy csakis végletes véleményeket eredményezett a darabról. A szabadtérin előadva azonban az István, a király belép a színház világába, és végre így, darabként is lehet értékelni. – A rockzene: tömegműfaj. Az aktualitás az ereje – mondta a zenész.

– Ha közösen és felelősséggel gondolkodhatnánk el egész történelmünkön, és megtanulnánk belőle végre: a döntések előtt jogos és szükséges a kételkedés, a mérlegelés. De ha megszületett a döntés, határozottan kell eljárni. A cselekvésképes erők viszik előre a világot, nem a hezitáló tisztánlátók – nyilatkozta Bródy János.

Meg ne lásson térden állva senki fia!

A Koppányt éneklő Vikidál Gyula interjújában elárulta, hogy előző évben tett esti tagozatos érettségi vizsgát, pedig akkor már 19 éve énekelt (akkor éppen a P.Box-ban). Ő volt az István, a király előadásának elsőnek megtalált szereplője, vagyis először Koppány karakterét kereste meg Szörényi Levente és Koltay Gábor. Vikidál tele volt erővel, Szegeden a play back ellenére is végigénekelte a darabot. Nem véletlen, hogy a királydombi előadásban gyenge, tépelődő karakternek hatott mellette Pelsőczy László Istvánja.

Az intenzitás Nagy Feróra is jellemző volt (aki ekkor már túl volt a Beatrice korszakon és a Bikiniben zenélt): „Mi valamennyien, akik játszunk itt Szegeden az Istvánban, minden előadást őszinte átéléssel, tenniakarással adunk elő, nem unjuk a szerepet, az előadást, s minden este, mikor színpadra megyünk, premierlázban égünk. És ez már mond valamit, nem? Azt hiszem, valamennyiünk nevében mondhatom, hogy öröm részese lenni az első magyar rockoperának. Örülünk annak, hogy a közönség elfogadta mind zeneileg, mind érzelmileg az Istvánt.”

A Torda szerepében fellépő Deák Bill Gyula 1984-ben a hatalom által szintén nem elkényeztetett Hobo Blues Band-del vált ismert bluesénekessé. Interjújában minden modorosság nélkül ezt mondja: — Ha akarod, írd oda a végére. Hiszek abban, hogy a hozzám hasonló embereknek erőt adhatok az élethez …

István a mi urunk!

A Délmagyarország kritikusa, Domonkos László is kedvezően írt az előadásról. Cikke végén érdemes elolvasni, milyen hatással lehetett a közönségre az István, a király zárójelenete, amikor a színpadon is, a templom tornyán is megjelent a piros-fehér-zöld és a nagyjelenet zenéje átváltott a Himnuszba:

„Victor Máté Pelsőczy fejére [felteszi] a magyar nemzet önállóságát jelképező Szent Koronát. És ekkor… … piros-fehér-zöld zászló kúszik föl lassan a fogadalmi templom egvik tornyára, a másikból tűzeső hull alá, a keresztek, a címerek, a szobrok az épületen földöntúli fényben ragyognak, a dóm pompázatosan nyitott három kapuja mögül misztikus, kékesfeher füstköd gomolyog elő, a zene fortisszimója Himnuszba csap át. A szó szoros értelmében nehéz leírni a hatast. A kép igézően, lenyűgözően gyönyörű. Az ember enyhén remegve szédülten néz fel a magasba. Látvány, felsőfokon.”

Itt olvashatja el az előadás résztvevőivel készült korabeli interjúkat:

Koltay Gábor rendező

Szörényi Levente zeneszerző

Bródy János szövegíró

Szörényi Szabolcs zenei rendező

Boldizsár Miklós drámaszerző

Vikidál Gyula (Koppány)

Deák Bill Gyula (Torda táltos)

Pelsőczy László (István)

Varga Miklós (István hangja)

Pap Vera (Réka)

Sebestyén Márta (Réka hangja)

Nagy Feró (Laborc)

Victor Máté (Asztrik)

Andor Tamás látványtervező

Pál Tamás karmester

Novák Ferenc koreográfus