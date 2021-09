Spéter Erzsébet bevonult Szegedre, annó 1990 – fotókkal

Az Amerikából hazatérő mecénás hölgyet teátrális tisztelet vette körül, amit sokan parodizáltak. De a turbános és túlsminkel asszony valójában eredeti egyéniség volt. Müller Péter Sziámi szerint arról volt szó, hogy „a kevésbé libidógazdag emberek” irigyelték Spéter Erzsébetet.

1990 novemberében a szegedi színházban rendezték az Erzsébet-díj gáláját. A díj alapítóját, Spéter Erzsébetet 1987-ben mint kulturális mecénást ismerte meg Vitray Tibor Telefere című beszélgetős műsorából a közönség. A hölgy Floridából tért vissza Budapestre és vagyonából 20 ezer dollárt ajánlott az új Nemzeti Színház építésére, majd azt is bejelentette, hogy 200 ezer dollárból megalapítja az Erzsébet-díjata a színházi világ számára.

Az adomány egy kissé mintha túlságosan is lekötelezte volna a korabeli színházi embereket. Spéter Erzsébetet emiatt színpadiasan eltúlzott tisztelet vette körül a gálákon és televíziós műsorokban, a hétköznapi ember pedig alig hitte, hogy a Spéter-jelenség nem valami nagy médiahekk. A csúcs az volt, amikor Friderikusz Sándor a saját beszélgetős műsorában anyjává fogadta Spéter Erzsébetet.

E tisztelet közepette Erzsébet asszony elmaradhatatlan turbánjában, jellegzetesen túlsminkelt arccal, a mesés milliomosok külsőségeivel vonult gáláról gálára. Kritikák és paródiák vették célba (Hofi Géza például múmiának nevezte) és volt díjazott, aki később visszaadta Erzsébet-díját. Spéter Erzsébet azonban kitartott az Erzsébet-díj mellett. Az utólagos visszaemlékezésekből az is kiderült, hogy Erzsébet asszony eredeti személyiség volt, jó humorú és egyáltalán nem várta el a túláradó tiszteletet. Gregor József például őszintén sokra tartotta, ő hozta el a szegedi színházba az 1990-es Erzsébet-díj gálát is. Erről a gáláról Nagy László kollégánk készített fotóriportot, érdemes kattintani rá:

Spéter Erzsébet az erdélyi Naszód vidékén született: – Kisóvodás lehettem, – mesélte később a Képes Európa magazinnak – amikor-kivasalt, kikemé­nyített rózsaszín ruhában, édesanyám kezébe ka­paszkodva, büszkén sétál­tam Beszterce főutcáján. Ci­gányasszony toppant elénk: – Jaj, de szép ez a kislány! Meglássa, ebből királyné lesz! Nem lettem királyné, csak hercegné, de az se fa­sírt, inkább kaviár. Voltak nálam szebb leányok is ott, Kolozsvárott, a teniszpá­lyán, de a délceg, gazdag if­jú mégis engem választott. Kolozsvárott ugyanis 17 évesen egy ifjúsági teniszverseny győztese lett, és itt megtetszett egy román hercegnek, aki feleségül is vette. 15 év után özvegyen Bukarestben találkozott második, magyar diplomata férjével. 1956-ban együtt átjöttek Magyarországra, ahol Spéter Erzsébet kezdetben bármixerként, majd balatoni pincérnőként, később pedig (mivel 6 nyelvet beszélt) Ibusz alkalmazottként dolgozott. E munkával jutott New Yorkba, ahol a szállodalánc-tulajdonos Henry Speterhez ment férhez harmadjára. A tőle örökölt vagyonnal keresett új értelmet életének az 1980-as években Magyarországon.

Első szegedi látogatásán, 1990 májusában a Délmagyarország óvatosan szembesítette azzal, hogy vajon nem volt-e eltúlzott, amikor gyermekkórussal adatták elő a neki megírt köszöntőt a tévében. Ő azonban nemigen értette a problémát: „Mi van abban? A Kobayasinak nemrég elénekelhette a közönség és a zenekar a Happy birth day to you-t? És lehetett torta, meg gyertyafény? Pedig ő csak haszonélvezője volt az állam pénzének.” (Kobajasi Kenicsiró a Magyar Állami Hangversenyzenekar népszerű karmestere volt, aki fiatalon megnyerte a Magyar Televízió I. Nemzetközi Karmesterversenyét, és egy ország rajongott érte.)

1992-ig kellett várni, amíg a Délmagyarországban valaki szókimondóan és szeretettel helyére tette a Spéter Erzsébet jelenséget. Müller Péter Sziámi, volt ez a valaki. Az alábbi interjúrészletet tényleg Müller Péter Sziámi emberszerető szókimondását ismerve kell olvasni; semmi tiszteletlenség nincs benne. És ebből a szövegből is látszik, hogy szó sem volt múmiáról:

Annak idején úgy terjedt el, hogy itt van egy bolond, kicsit ízléstelen amerikai öregasszony, aki nem is olyan sok pénzt a saját ízlése szerint szétdob a művészek közt. Aprópénzért megvásárolta a televíziót és a saját ízlését ráerőlteti az emberekre. Az első két évben valami ilyesmi volt, ezért reálisnak tartom, hogy többen nem vették át a díjat. Később azonban kiderült, nem a nő erőszakos, hanem egyszerűen rosszul orientálták. Tiszteletreméltó módon tudott változtatni. Nem lett ízlésesebb Spéter Erzsébet a harmadik díjkiosztón, mint addig volt, de hülyébb se lett. Az esemény maga pedig kitisztult, mert átalakult közönségdíjjá. Ezért számomra az Erzsébet-díj, sokkal jobb, mint a Kossuth, vagy valamelyik más díj, amit bizottságok osztogatnak. Magát az eseményt, a díjkiosztást rózsaszín borzongással éltem át. De ugyanakkor volt benne valami vidám is. Nem szeretem a sznob görcsfesztivált, hogy csak arra gondoljak, milyen halálosan ciki az esemény meg a hölgy. A hölgy egyébként nagyon aranyos, borzasztó érzékeny, és kicsit buta. Ízléstelen, ugyanakkor nagyon pontos – nem egy érdektelen személy. A kevésbé intenzív csajok szoktak leöregkurvázni egy embert, aki öreg korára még mindig intenzív, nőként viselkedik, még kitört nyakkal is – csigolyatöréssel egy fémszerkezetben adta át a díjat. Ez csak a kevésbé feminin, kevésbé libidógazdag emberek irigykedése. Akiket az emberek öreg kurvának hívnak, nekem azok a kedvenc nagymamáim. Ilyen szempontból nekem Spéter Erzsébet nagyon vonzó csaj: nem, mint bőr és hús, hanem mint a nőiség különös vetülete. A díjátadáskor mindenkivel kezet fogott, s amikor hozzám ért a sorban – elég fickósan néztem ki, nagy volt a hajam és megborotválkoztam -, a csajban volt annyi spiritusz, hogy megállt és füttyentett: nahát, és három puszit adott. Lehet, hogy erre mindenki, akiben egy csöpp jóérzés van azt mondja, hogy hű de hülye vagyok, vagy milyen ciki, de én ezeket a gesztusokat fontosnak tartom. Én szeretem amikor egy „öregkurva„ megpuszil.

Az Erzsébet-díjat 1994-ben adták át utoljára. Spéter Erzsébet ezután visszavonult és hamarosan beteg lett. Vagyonát a sorozatos betegségek miatti házi ápolás szinte teljesen elvitte, 92 évesen 2007-ben hunyt el Budapesten.