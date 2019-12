ÚtOn: türelemjáték a mai reggel is

Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi, megyei utakról, ami segíti a közlekedést. Vezessenek óvatosan!

Reggeli helyzetjelentés: Már korán reggel tele vannak az utak. Szőreg irányából szó szerint lépésben lehet haladni a város irányába. A Belvárosi híd előtt sorok vannak, a hídon lépésben halad a forgalom. Sokan vannak a Fő fasoron, a Bérkert utcán, a Derkovits fasoron, a Temesvári körúton valamint a Bertalan híd is kezd megtelni. A Csillag tér környékén is minden irányból araszolás van, de a Felső Tisza-part, illetve a rakpart is kezd tolódni. A Hősök kapujánál valamint az Aradi téren, a Dugonics téren is türelemjáték a közlekedés. Sokan vannak a körutakon, a sugárutakon is, de a kritikus részek a József Attila és a Kálvária sugárút befelé. A Kossuth Lajos sugárúton minden sáv tele van. A Mars tér környékén is lassabb haladásra kell számítani, itt a buszok miatt van kisebb torlódás – tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.