A járvány miatti nehéz helyzet ellenére nem lett veszteséges a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A városi tulajdonú cég csaknem tízmillió forint nyereséggel zárta 2021-et – derül ki a társaság beszámolójából, amit a legutóbbi ülésén a Szegedi Közgyűlés elfogadott. Az SZKHT talán a legösszetettebb száz százalékban városi tulajdonú vállalkozás.

Hozzájuk tartozik egyebek mellett a temetkezés, a közterület-fenntartás, de a cég munkatársai ellenőrzik a jegyeket és a bérleteket a villamosokon és a trolikon is. A beszámolóban szerepel néhány egészen érdekes adat is. Ezek szerint a cég munkatársai tavaly tavasszal 7229 órát töltöttek lombgereblyézéssel több mint 1 millió 404 ezer négyzetméternyi területen. Ezenkívül elültettek több mint 38 ezer kétnyári virágot is. Sokakat érdekelhet az is, hogy tavaly az SZKHT 3 millió 470 ezer forintot költött kátyúzásra.

Erre egyébként a városi képviselők is költöttek a képviselői keretükből több mint 15 millió forintot. A hulladékszállításon túl jelentős bevétele van a cégnek a pótdíjazásból is, amit néhány éve vettek át. A beszámolóban azt írták, hogy tavaly 49 millió forint pótdíjat szedtek be, ami több mint 5 százalékkal több, mint egy év­­vel korábban. Ez a társaság szerint annak köszönhető, hogy az ellenőröknek kidolgoztak egy ösztönzőrendszert.

„Az ellen­őrök törekednek a pénzügyileg realizálható eseményfeltárások felkutatására” – írják, ami körülbelül azt jelentheti, hogy a notórius nemfizetőket, akikről már tudják, hogy hiába adnak nekik csekket, békén hagyják. Szintén érdekes, hogy mióta bankkártyával is lehet pótdíjat fizetni, többen is éltek ezzel a lehetőséggel.