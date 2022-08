Miért jobb, mivel tud többet az 5G mint a 4G egy átlagos használó számára?

Kezdjük az elején: mit jelent a ‘G’? A betű a vezeték nélküli hálózat aktuális generációjára utal - az 1G-től indultunk, majd eljutottunk napjaink legfrissebb technológiájához, az 5G-hez, nagyságrendileg 10 évente következik be generációváltás a mobilhálózatokban. Az egyes generációk közti alapvető különbség az adatátvitel gyorsaságában és hálózat okozta késleltetésben van.

Mit jelent ez a felhasználóknak? Egyrészt jócskán lerövidül a betöltési (le- és feltöltési) sebesség, másrészt az 5G hálózat sokkal hatékonyabban szolgál ki egyszerre több készüléket, mint elődei. Ez jól jöhet tömegrendezvényeken, fesztiválokon, stadionokban, zsúfoltabb közterületeken, vagy ha egy háztartásban az otthoni streaming szolgáltatástól kezdve mobilokon és táblagépeken át az okos órákig minden a mobilneten lóg már.

Habár az 5G hasonlóan működik, mint a már létező 4G, utóbbi 1GB adatot képes letölteni pár másodperc alatt, míg az 5G ugyanennyi idő alatt 10GB-ot. Egy hétköznapi példával élve: eddig körülbelül egy órába telt egy full HD filmet letölteni, az 5G-vel ez mindössze néhány percet vesz igénybe. Ezen minőségi paraméterek alapján az 5G technológia alternatívája a vezetékes hozzáférésnek.

Mikortól érhető el Magyarországon?

Az 5G már elérhető mind hálózati oldalon – sziget-szerűen, egyre több területen -, mind ügyféloldalon azaz a mobiltelefonokban, ráadásul már nem csak a csúcskészülékek kiváltsága az 5G, egyre több középkategóriás telefon képes 5G elérésre.

Az 5G internet nagy sebességének az is előnye, hogy képes felvenni a versenyt az otthoni vezetékes netszolgáltatásokkal, ráadásul a telepítése a vezetékes nethez képest a legtöbb esetben egyszerűbb. Ekkor tehát 5G mobilhálózaton jön a masszív sebességű internet, amit a lakásban Wifi router oszt tovább a gépeknek, eszközöknek.

Milyen előnyei vannak egy 5G tudású mobilnak?

Az 5G tudású mobil előnye, hogy az 5G hálózat képességeit tudja kihasználni: azaz megnövekedett sebesség, sokkal több telefon jó minőségű kiszolgálása egy adott cellában (azaz 5G-n jóeséllyel a koncerttömeg közepéről is tudsz akadásmentesen élőzni), és a gyors válaszidő, amit weboldalak betöltésénél, vagy online mobiljátékok használatakor észlelhetsz. Továbbá az 5G képes telefonok 4G képességei is jobbak az egyre erősebb processzorok miatt, mint elődei. Egy keveset emlegetett előnye van még az 5G-nek: míg a 4G nagyságrendileg 200 km/h-val haladó eszközt tud a hálózaton tartani, az 5G akár 500 km/h-ig is képes megtartani a kapcsolatot. Ezt az előnyt valószínűleg kevesen fogják napi szinten kihasználni.