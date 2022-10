– Sok problémánk van, de az egyik legnagyobb, hogy az iparűzési adóbevételünk eddig sem volt jelentős és a kormány a befizetendő összeget 1 százalékra csökkentette, ezzel segítve a vállalkozókat – kezdte beszámolóját Búza Zsolt, Baks polgármestere. Azzal folytatta, az energiaválság is sújtja őket és még szociális tűzifára sem tudtak pályázni, mert a tavalyi 1,5 millió forint helyett idén 3,5 millió az önerő.

– A közvilágításhoz eddig 24 forintért kaptuk az áramot kilowattóránként, most az ajánlat egy évre 264, két évre 206 forint plusz áfa, ami azt jelenti, hogy közel 70 millióra emelkedne az éves költség, csak a közvilágításnál. Ahhoz, hogy ezen spórolhassunk, nyolc település, a kisteleki járás hat helységén kívül Dóc és Forráskút egységes álláspontja szükséges. Ha sikerülne és a felére zsugorodna az összeg, még akkor is többszöröse lenne a korábbinak. Ezt is szinte lehetetlen kigazdálkodni, és akkor még nem beszéltünk az intézmények gáz- és villanyszámláiról – sorolta a polgármester.

Megemlítette: Bakson 260 lámpatest van. Pusztaszeri kollégája, Máté Gábor ötletét továbbfejlesztve azt javasolja, hogy az esti közvilágítás bekapcsolásakor a lámpatestek fele, 22 órától hajnali 4-ig egy sem, majd 4-től reggelig ismét a fele világítson.

– A közalkalmazottak fizetésére biztosít forrást a központi költségvetés, de azt az önkormányzatnak ki kell egészítenie, hogy a feladatra megfelelő szakembert kapjunk. A jelenlegi helyzetben ez azt jelenti, hogy segítség nélkül talán két-három hónapig, az év végéig tudunk bért adni a munkatársainknak – jelentette ki Búza Zsolt. Hozzáfűzte: az éves költségvetésük, pályázati forrásokkal együtt, mintegy 600 millió forint. De a rászorulókról nem feledkeznek meg, például az önkormányzat által összegyűjtött tűzifából is juttatnak nekik, igaz, a polgármesteri hivatalban is fával akarnak fűteni.

A faluház heti 2 órát üzemel, az idősek klubja csak délelőtt, az iskola és az óvoda egyházi fenntartású, a bölcsődét a község működteti, a polgármesteri hivatalban tartják a 18 fokot.

– A kitörési pont számunkra az ökoturisztika lenne, mivel Natura 2000-es terület, tájvédelmi körzet vagyunk – amint ezt a vállalkozók meghallják, menekülnek –, viszont az ilyen fejlesztéshez nagyobb önerő kell, amit mi nem tudunk biztosítani. Róka fogta csuka... – zárta mondandóját Búza Zsolt.