Télire benépesült a volt iskolában kialakított, néhány éve felújított és szigetelt Életház. Most a falu minden intézménye odaköltözött, hogy spóroljanak a fűtéssel.

– Az Életházban van eredetileg a védőnői és a tanyagondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás és a házi patika is. Itt történik az ételosztás is – vezetett bennünket körbe a hajdan nyolc osztálynak helyet adó épületben Kabai Mátyás, Eperjes polgármestere. Az Életház egy része üresen állt. Az energiaválság azonban életet lehelt az épületbe.

– Az önkormányzat épületét egyelőre bezártuk, a hivatali ügyintézés egyelőre átkerült az Életház bizonyos helyiségeibe. Én például egy teljes osztálytermet kaptam egy asztallal és hat székkel. Péntekenként azonban hónom alá csapom a laptopom és keresek egy olyan helyiséget, ahol nem vagyok útban, mert olyankor gerinctorna vagy idősek tornája van, vagy éppen kézművesfoglalkozás, mikor mire van igény – mondta a polgármester. Közben az önkormányzat épületét éppen szigetelik és napelemekkel is ellátják majd. A Faluház is zárva tart. Aki könyvet szeretne kölcsönözni, azt átkísérik az Életházból a Faluházba. Az épületet temperálják, tehát a fagyástól védik.

Az Életházba költözött az orvosi rendelő is.

– Rendelőnek és váróteremnek is van hely. A betegeken múlik, hogy ez maradjon-e így a jövőben is, hiszen most így minden egészségügyi szolgáltatás egy helyen van, a rendelő, a védőnő és a gyógyszertár is. Ha ez így marad, akkor az orvosi rendelő épületét szálláshellyé alakítanánk át, amire lenne igény a Kék túra útvonal, a családi és települési rendezvények miatt is – tudtuk meg a polgármestertől. Idén a polgármesteri hivatalt és a Faluházat is szigetelik és napelemekkel látják el, a jövőben pedig az Életházra is terveznek napelemrendszert, hogy kiváltsák a gázfűtést.