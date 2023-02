A Magyar Nemzeti Bank nemrégiben jogszabályban kötelezte a lakossági bankokat ATM-hálózatuk sűrítésére. Mindez nem véletlen, hiszen mivel akár veszteséges is lehet egy pénzintézetnek a bankautomata fenntartása, azzal kezdtek spórolni, hogy leépítéseket hajtottak végre a bankfiókrendszerükben, továbbá az ATM-ek részét is megszüntették, így egész települések maradtak készpénzfelvételi lehetőség nélkül vármegyénkben is.

A spórolás áll a leépítések hátterében

A Délmagyarországban is írtunk bezárásokról és megszűnésekről, például Kiszomboron tavaly októberben került lakat a Takarékbank helyi fiókjának ajtajára és az ottani ATM is megszűnt. Ott egyébként pozitív hír, hogy bankjegykiadó automata hamarosan újból lesz. Az algyőiek sem jártak jobban, ott az önkormányzat egyből tárgyalásokat kezdeményezett több bankkal is, és egyiküket sikerült is a nagyközségbe csábítani, hogy legalább egy automata legyen a több mint 5000 lakosra. A beüzemelésére igaz, még várni kell, ám hamarosan tudnak készpénzt felvenni helyben az algyőiek. Ásotthalmon sincs már bankfiók, ám ott eleve maradt az ATM.

Ezek a tendenciák nem csupán vármegyénkben figyelhetőek meg, hanem országosak, ezért is érdekes, hogy interaktív térképre tették, hogy járási szinten vajon mennyi ATM is működik hazánkban.

A turizmus vonzza a pénzintézeteket is

A Helix Consulting Kft. elemzéséből kiderül, hogy a legtöbb ATM a Siófoki és a Keszthelyi járásban lett telepítve. Előbbin 9,9, míg utóbbin 8,8 automata jut 10 ezer lakosra. Ennek oka természetesen a térség turisztikai vonzerejében rejlik. A másik véglet a Putnoki járás, ahol tízezer lakosra mindössze 1,1 ATM jut, sőt az egész járásban is mindössze 2 ilyen eszköz működik. A Rétsági járásban sem sokkal jobb a helyzet, ott is csak 1,2 ez a szám, a Csengeri járásban pedig 1,4. Téved, aki azt hiszi, hogy Budapest az élbolyban van, a 7,4-es érték nem tekinthető kiugrónak, igaz szám szerint ott üzemel a hazai bankjegyautomaták negyede, 1225 darab.

Az elemzés rámutatott, hogy a regionális ellátottság különbségei még akkor is nagyjából ötszörösek, ha a főváros és a két legellátottabb járás adatait nem nézik.

Hét ATM jut a Csongrádi járás lakosaira

Csongrád-Csanád vármegye hét járásában a Helix Consulting Kft. adatai szerint február elején 177 darab ATM üzemelt összesen. A 10 ezer lakosra jutó bankautomaták száma a Szentesi járásban a legmagasabb, 5,3, ami összesen 21 ATM-et takar. A Kisteleki járásban 4,9-es az érték a 9 darab eszközzel, majd következik a Szegedi járás 95 automatájával, ami 4,8-as értéket jelent. A Hódmezővásárhelyi járás 20 automatája azt jelenti, hogy 3,7 ATM jut 10 ezer lakosra, ez a Makói járásban 3,6-os érték 16 berendezéssel. A Mórahalmi és a Csongrádi járásban egyaránt 3,1 bankautomata jut 10 ezer főre, előbbiben 9, utóbbiban 7 darab található.