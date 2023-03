Szegedi hírek 2 órája

Útfelújításokról is döntöttek

Többek között útfelújításokról is döntött csütörtöki ülésén a szegedi közgyűlés Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi bizottsága. Azt a kormánypárti képviselők is támogatták, mivel fejlesztésekről van szó. A fizetőparolás bővítését viszont továbbra is elutasítják.

Suki Zoltán Suki Zoltán

A fejlesztéseket támogatják, a sarcolást nem a kormánypárti politikusok. Fotó: DM

Zárt ülésen tárgyalta csütörtökön a szegedi közgyűlés Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi bizottsága a közeljövőben tervezett közerület-felújításokat. Ruzsa Roland KDNP-s közgyűlési képviselő az ülés után elmondta, hogy a bizottság több százmilliós beruházásokról döntött, és mivel fejlesztésekről van szó, azt a bizottság kormánypárti képviselői is támogatták. Több más helyszín mellett felújítják az Etelka sort az Erdő utca és Felső Tisza-part között, a Varsa utcát, és a Bartók teret, valamint az Aradi vértanúk terét is. A közbeszerzési pályázatokat rövidesen kiírják. A bizottság tárgyalta a fizetőparkolási rendszer bővítéséről készült „szakági tervet”, aminek csak technikai jelentősége van, hiszen a parkolás bővítéséről már korábban döntött a baloldali többségű közgyűlés. Tavaly nyáron egyébként már egyszer drágult a parkolás. Akkor a zöld zóna 535 forintra drágult, a sárga zónában egy órányi várakozásért 245 forintot kellett fizetni. A sárga zónában óránként már 330, a zöld zónában pedig 600 forintot kell fizetni. Ráadásul ezek az állapotok csak nyárig maradnak így, mert akkortól új parkolózónákat is bevezetnek majd, vagyis ott is fizetni kell, ahol eddig nem. Az újszegedi Torontál téren egy úgynevezett lila zónát alakítanak ki, ahol óránként 150 forint lesz a parkolás. Bevezetik július 1-től a kék zónát a nagykörúthoz legközelebbi utcákig. Viszont kék zónák lesznek Újszegeden is. Ezt a napirendi pontot viszont nem támogatták a kormánypárti képviselők. Ruzsa Roland azt mondta, hogy nem értenek egyet a szegediek további megsarcolásával.

