Új funkciót kap Algyőn a „sárga iskola”

Már 2011 óta kihasználatlanul áll a régi „sárga iskola” épülete Algyőn. Két éve eladásra is meghirdették, mert saját erőből a település nem tudja felújítani, most viszont 425 millió forintot nyertek a rekonstrukcióra, és már az is eldőlt korábban, hogy milyen új funkciót kap.

12 éve használaton kívül van a Kastélykert utcai épület: Archív Fotó: Karnok Csaba

A Kastélykert utcai épület helyi védelem alatt áll. Az ingatlan 2568 négyzetméteres telken található, magának az használaton kívüli iskolának a hasznos alapterülete 518 négyzetméter – derül ki az algyői önkormányzat honlapjáról, 2011-ben ugyanis értékesítésre hirdették meg a volt „sárga iskolát”. Akkor a kikiáltási ár 76 millió forint volt, ami egy felújítása szoruló ingatlan estében soknak tűnhet, ám amellett, hogy nagy az ingatlan, a település központi részén, a templom közelében, a Szent Anna tér mellett helyezkedik el. Vevő azonban nem akadt, csak az ajánlattételi idő után érkezett a becsértéknek megfelelő ajánlat, de addigra már úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem adják el. Ahogy megírtuk, az önkormányzat korábban már nyújtott be pályázatot nyújtott a felújítására, akkor szolgáltatóháznak alakították volna át, cégek bérelhettek volna ott irodákat, azonban akkor nem nyertek forrást. Saját erőből a rekonstrukcióra nem volt és most sincs pénze az önkormányzatnak, így a TOP Plusz keretében ismét pályáztak. Tavaly év végén arról számoltunk be, hogy úgy döntött a képviselő-testület, szociális intézménnyé alakítják át az épületet, amennyiben nyernek a kiíráson. A nagyközség Facebook-oldalán közzétett videójában arról számolt be Molnár Áron polgármester, hogy nyert a pályázatuk, 425 millió forintot költhetnek a volt „sárga iskolára”. Ebből az összegből 360 millió költhető az építkezésre. Az épületen bőven van mit felújítani vagy kicserélni, el is sorolta a településvezető mi mindent terveznek. Ki kell cserélni a tetőt, le kell szigetelni a födémet, ezen felül aljzatszigeteléssel látják el az épületet, illetve modern hőszivattyús hűtő-fűtő rendszert alakítanak ki. Kis mértékben – főként a mosdóknál – átalakítják a belső tereket és a nyílászárókat is cserélik. Molnár Áron emlékeztetett, hogy településképi szempontból védett épületről van szó, így a Kastélykert utcai klasszikus homlokzat építészeti jellegzetességeit megtartják az átalakítás során.

