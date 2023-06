Egy hét múlva véget ér a tanév, a diákok két és fél hónapig otthon lesznek. Ennyi szabadság a világon nincs, így a felnőtteknek – elsősorban az alsós gyerekek szüleinek – ez komoly fejtörést jelent. Hogy felügyelet alatt tudják a kicsiket, a többség kénytelen tábort finanszírozni. Ez persze kétségtelenül élmény a gyerekeknek, ugyanakkor súlyos anyagi megterhelés a családoknak. Míg egy évvel ezelőtt azt írtuk, 20 ezer forint alatt nincs tábor, mostanra 30 ezer forintra kúszott fel az alsó határ.

Az Agórában idén 82 tábort hirdettek meg, több mint 900 gyerek már biztosan ezek valamelyikében táborozik. Az át- lagár itt 35 ezer forint körül van. Az alap táborok 33 ezer forintért már elérhetők, a népszerűbb tematikával kínált programokért 35 ezer forintot kérnek, de vannak 40 ezer forint feletti programok is. Orbán Hédi igazgató elmondta, a legdrágább programokon még nincs telt ház, pedig korábban azok mindig beteltek.

– Érződnek az anyagi nehézségek és azt látjuk, hogy a szülők szelektálnak ár és praktikusság alapján – beszélt tapasztalatairól. Ennek megfelelően a műszaki és tudományos táborok most a legkelendőbbek.

Számos magánszemély és vállalkozás is szervez táborokat. Sokan kínálnak például élménytáborokat, amelyekbe a legmenőbb nyári programokat sűrítették bele. Ezek általában hamar betelnek. A legnépszerűbb évek óta az Szeged Summer Camps tábora, amely már május közepe óta telt házas. Itt lézerharcot, VR-t, sárkányhajózást, kisvonatozást, mozizást, tekézést és legórobotikát is kínálnak, 5 nap alatt 10 programot, 35 ezer forintért, ami az idei árak alsó kategóriájába tartozik.

– Látjuk mi is, hogy a mienk a leggazdagabb programfelhozatal, de igyekszünk megfizethető árakat adni – magyarázta Almási Bence szervező.

A városi kínálat egyébként óriási. Vannak úszótáborok átlagosan heti 40 ezer forintos összegért, lovastáborok 35-50 ezer forint között, tánctáborok 40-45 ezer forintért, kutyás táborok 30-40 ezer forintért. Aki tanulni szeretne, nyelvi és programozó táborok közül is választhat, de lehet önfejlesztő táborokban is tölteni a nyár egy részét. Aki szemfüles volt, igazán jó ajánlatokat is kifoghatott. A Máltai Játszótéren például heti 5 ezer forintért lehet táboroztatni a gyerekeket és láttunk tanyasi tábort kevesebb mint 20 ezer forintért. Aki pedig egyszeri élményre vágyik, éjszakai sátortáborozásra 1500 forintért nevezhet be.