A beszélgetés során kiderült az is, hogy természetesen tudományos munkát is végeznek, így például nagyon komoly kutatási munka zajlik a dizájner drogok kapcsán, melyről egy későbbi cikkünkben számolunk majd be részletesen. A Kossuth Lajos sugárúti épületben persze oktatás is van, a hallgatók mellett már praktizáló orvosokat is képeznek, három típusú szakvizsgára való felkészítés zajlik itt. Van igazságügyi orvostan, egészségügyi biztosítás, valamint igazságügyi pszichiátria is. Utóbbi most szeptembertől indul, egészen eddig csak Budapesten volt ilyen képzés.