A képviselő-testület 2019-ben határozta el, hogy a falunak szüksége van egy kisebb bölcsődére. A pályázatot 2020-ban nyújtottuk be, de sajnos a közbeszerzésünk csak harmadjára lett sikeres. Településünk mindig úgy állt hozzá, hogy próbáljunk előre menekülni. Évről-évre egyre nagyobb kihívás elé állít minket, hogy a meglévő szolgáltatásokat fenntartsuk. Most még szerencsére elmondhatjuk, hogy van óvoda, iskola, fogorvos, háziorvos, posta, ezek az alapszolgáltatások mind megvannak ezen a 700 fős kistelepülésen. Szerettünk volna bölcsődét is, mert nem akartuk azt elfogadni, hogy úgyis csökken a gyerekek száma és akkor nincs értelme. Pont ellenkezőleg, inkább előre tervezünk. És ha ezzel egy-két itt élő családnak segítünk, vagy még adja Isten, esetleg új családok ezért választják a településünket, akkor már megérte az áldozatot és a munkát