Ha így halad, a birsalmasajtot lassan átnevezhetjük birskörtesajtnak, legalábbis akkor, ha a szegedi, Mars téri piac nyersgyümölcs-kínálatából indulunk ki. Mintegy tíz helyen árultak birskörtét, a csarnokban és sza­­bad téren is, csak egyetlen vi­­szonteladó kínált birsalmát, az is török import volt. Ez volt egyben a legdrágább is a piacon, kilónként 950 forintért mérték, de adhatták volna darabra is, mert elég kevés volt belőle.