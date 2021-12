A templomfelújítási programban összesen 1800 temp­­lom újul meg országszerte. A Szeged–Csanádi Egyház­me­­gye mintegy 700 millió fo­­rintot nyert erre a célra, így számos településén fejlesztik a templomokat. Az algyői Szent Anna-templom és a móravárosi Szent Kereszt-templom felújítására is sikeres pályázatot nyújtottak be, így most 15-15 millió forintból zajlik a fejlesztés mindkét helyszínen. A két egyházközség plébáno­­sa, Fazakas Attila lapunknak elmondta, körülbelül 3 héttel ezelőtt indult meg a munkavégzés Algyőn és Szeged-Móravároson is.

– Előbbi településen a templom Tisza felőli részén verték le a vakolatot, most a bádogosmunkálatok és a visszajavítás zajlik, valamint a falból is min­­­­tát vettek a szakemberek, akik az alapján speciális szellőzővakolatot készítenek majd. Emellett a belső térben is elkezdődött a beázott fal kijavítása. Most körülbelül 50 százalékos az elkészültség, a fagytól függ, hogy mikorra tudjuk befejezni – osztotta meg a részleteket.

Algyőn kifestik az újravakolt falakat. Fotó: Karnok Csaba Forrás: [email protected]

A lelkipásztor közölte, Móravároson főként a nyílászárókat cserélik ki három körben, elsőként a templomhoz kapcsolódó épületek, így például a sekrestye ablakát cserélik ki karácsonyig, míg a templom januárban kap új nyílászárókat.

– Emellett a fűtést is korszerűsítjük a támogatás által. Bár régóta van padfűtés a templomban, de az nem elég hatékony, így befúvós rendszert építünk ki, amellyel nemcsak fűteni, hanem szükség esetén nyáron hűteni is tudunk – magyarázta.

Megjegyezte, az összegből el­végzik még a templom lábazatának renoválását is. Ugyanakkor mindkét helyszínen lenne még feladat, de forráshiány miatt egyelőre várat ma­­gára több munka. Algyőn pél­­dául a külső homlokzat reno­válása a falu felőli oldalon, míg a belső térben a fűtéskorszerűsítésre, a padlózat cseréjére és a festésre lenne szükség. Móravároson a tetőszerkezetet kellene megújítani, azt követően pedig napelemeket tennének a tetőre, hogy csökkentsék a költségeket.