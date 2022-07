A majdnem háromszoros áremelkedés megdöbbentő, és visszatartó hatású. Az üres fürdő rosszabb eredményt hoz, mint egy megfontolt, visszafogottabb áremelés – mondta a Délmagyarországnak Szili Ágnes.

Az aquafitness edző és oktató az Anna-fürdő új áraival nincs megelégedve. Elmondta azt is, hogy tizenöt éve egy nyolcfős csoporttal rendszeres vendégei voltak az intézménynek. A hónap elején megint mentek volna, de a pénztárnál azt tapasztalták, hogy megszűnt a kedvezményes délutános jegy, amelyet 17 órától 18.45-ig lehetett kihasználni, illetve az ára 1000 forintról 2800-ra, a nyugdíjas jegy pedig 750 forintról 2250-re emelkedett.

Ezt az indokolatlanul magas árat nem tudjuk kifizetni. A nyolcfős csapatom pedig minden hónapban bevételt produkált, nem is keveset, 50-60 ezer forintot hagytunk ott, de ennek most vége. Pedig szerintem a városnak is jó, ha az idősek nem a gyógyászati részre mennek, hanem a maguk erejéből és pénzéből a prevenciót alkalmazzák – fogalmazott Szili Ágnes.

Az edző azt is említette, hogy 2019-től folyamatosan emelték az árakat, amit szerinte a szolgáltatás színvonala nem indokolt, például tapasztalatai szerint nem takarítják rendesen a helyet. Szili Ágnes próbált egyeztetni a fürdő vezetésével, és írt egy levelet Botka László polgármesternek is, de mindenhol falakba ütközött, a polgármester pedig nem válaszolt neki.

Szinte Szili Ágnesékkel egy időben kereste meg a Délmagyarországot Halmos Lászlóné is. A nyugdíjas asszony is a hónap elején szembesült azzal, hogy a nyugdíjas jegy 2250 forint lett, ami több, mint 100 százalékos áremelést jelent, emellett pedig ő is említette, hogy megszűnt a félnapos, a reggeli úszójegy, vagy például a délutáni jegy. Levelében azt írta, hogy szerinte embertelen intézkedés történt, mert semmit sem vettek figyelembe, akik kitalálták ezt a durva áremelést. Azt viszont lehetetlenné tették, hogy az egészségükre figyelő, egészségügyi szolgáltatást nem igénylő idősek fürdőbe járjanak.

Egyébként a Szegedi Sport és Fürdők többi létesítményében is emelkedtek az árak: a sportcsarnok konditermében például már 1100 forintért lehet edzeni, a szikire pedig 1200 forint a belépő.

Nagy Katalin, a cég ügyvezető igazgatója korábban azt mondta lapunknak, hogy az emelés mögött egyik részről a gázár növekedése áll, ez a tavalyi évhez képest 89 százalékkal kerül többe az önkormányzati társaságnak. Emellett az áramköltségünk nagyjából 34, míg a munkaerő közel 20 százalékkal kerül többe csak az idei évben. Ezeken kívül a szükséges egyéb karbantartási, üzemeltetési alapanyagárak is jelentős mértékben drágultak, valamint a vállalkozói szolgáltatások díjai is emelkedtek.