Majdnem 10 éve foglalkozik gyermekegészségüggyel a szegedi székhelyű Gyógyító Angyal Alapítvány, 8 éve pedig folyamatosan támogatja az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központját. Az alapítás óta szétosztott 25 millió forintból 19,5 millió forint a szegedi intézmény különböző osztályainak fejlesztését szolgálta, hiszen a cél elsősorban az, hogy a helyben gyűjtött adományokkal helyben segítsenek. Így nem volt kérdés, hogy idén is erre a célra gyűjtenek. Papp Andrea programfelelős elmondta, az adó egy százalékokból, illetve vállalati támogatásokból gyűlt össze az a 2,5 millió forint, melyből most a gyermeksebészeti osztály számára vásároltak laparoszkópos eszközöket. Hozzátette: a beszerzés előtt egyeztettek arról, minek vennék a legnagyobb hasznát. – Nagyon örültünk, hogy végül össze is gyűlt az ehhez szükséges összeg – jegyezte meg Papp Andrea.

A laparoszkópos eszközöket Ónodi János adta át Kovács Tamásnak. Fotó: Bobkó Anna

Kovács Tamás osztályvezető egyetemi adjunktus elmondta, a minimálisan invazív műtéteket, amelyekhez ezeket a műszereket használják, kisbabáktól a tinédzserekig minden korosztálynál alkalmazzák, ennek megfelelően azonban ezekből különféle méretű szettekre van szükség. – Van, amelyiket minden nap használjuk, olyan is, amit kevesebbszer, de mindegyik cserére szorul néhány év után. Ehhez az eszközpark-frissítéshez járult hozzá most a Gyógyító Angyal Alapítvány által megvásárolt 8 komplett berendezés. De a csomagban van olyan új típusú szerkezet is, amely korábban még nem volt az osztályon – tette hozzá.

Az eszközöket Ónodi János kuratóriumi elnök adta át, melyeket sterilizálás után azonnal használatba is vesznek.