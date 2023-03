Galiba Gábor tűzoltó alezredes, a szegedi tűzoltók parancsnoka vehette át a - 2022-es Év hivatásos tűzoltó-parancsnoksága - címet február végén Budapesten. Az elismerést Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adta át, a szakmai feladatok végrehajtásában nyújtott kiemelkedő, magas színvonalú teljesítménye elismeréseként.

A szegedi hivatásos tűzoltó-parancsnokság a fővárosi után másodikként alakult meg Magyarországon. Az 1879-es Szegedet elpusztító nagy árvíz alatt a budapesti önkéntes és a szegedi hivatásos tűzoltók csapatai is dolgoztak a mentésben. A nagy újjáteremtő, gróf Tisza Lajos hívta fel az akkori városvezetés figyelmét a tűzoltói intézmény felállításának sürgősségére. Ekkor a város tanácsa nem önkéntes, hanem hivatásos tűzoltóság szervezését kezdte meg. A polgármester az akkori, újonnan kiadott határozatával 1879. augusztus 27-én 32 tűzoltó felesketésével létrehozta Szeged város hivatásos tűzoltóságát. Vármegyénkben összesen 29 település 248 ezer lakójának biztonságáról gondoskodnak nap, mint nap.

Egy szolgálati csoportban a szegedi laktanyában egyszerre huszonhét tűzoltó lát el huszonnégy órás szolgálatot. Ez az ország egyik legnagyobb egysége. A szegedi szertárban állomásozik többek között a regionális műszaki mentőbázis két szállítójárműve, a műszaki-, a vegyi-, a por-hab-, és az árvizes konténer is.

A szegedi tűzoltóság egyik legkülönlegesebb járműve a Komondor RDO 4336 MPV típusú gépjárműve, amely a legmodernebb autónak számít a magyar tűzoltóságokon. Motorja 506 lóerős, 7000 literes a víztartálya, az ablaküvegei erősítettek, így a felrobbanó palackok, vagy a leszakadó, nagy méretű ágak, kidőlt fák sem tehetnek kárt benne. Hat tűzoltó szállítására alkalmas, a lökhárítón vízágyúkkal küzd a lángok ellen, és nehéz terepviszonyokon is akadálytalanul halad előre.

2022-ben a szegedi tűzoltók a szabadterületi tüzek, valamint a viharkárok felszámolásánál végezték el a legtöbb mentést. A sokszor több napon át tartó, nagy igénybevételt jelentő beavatkozások során az egységek minden tagja folyamatosan bizonyította szakmai és fizikai felkészültségét. Majd a csapadékmentes nyár a sokéves átlag feletti számú és méretű szabadterületi tüzek miatt riasztották az egységeket szinte minden nap, naponta több esetben is. Az elmúlt 5 évben átlagosan 1200 és 2000 közötti riasztás érkezett a szegedi tűzoltókhoz.

A szegedi hivatásos tűzoltók 14 önkéntes tűzoltó egyesülettel dolgoznak együtt a mentések során. Munkájuk mellett kiemelt figyelmet fordítanak az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak oktatására, továbbképzésére és felkészítésére. Az egyesületek csak az elmúlt évben mintegy 350 alkalommal segítették a szegedi hivatásos tűzoltók munkáját.

A parancsnokság létszáma állandó, az állományt a jó szakmai felkészültség, önzetlen hozzá-állás, bátor magatartás jellemzi. A szegedi tűzoltók parancsnoka, Galiba Gábor tűzoltó alezredes 25 éves tűzoltói pályafutással a háta mögött, 10 éve vezeti a szegedi egységeket. Emellett jelentős eredményeket ért el megyei és országos szinten, a gépjárművezetők képzésében is. Vezetésével a tűzoltóság kiemelt figyelmet fordít a tűzoltó hagyományok ápolására, emlékek megőrzésére. A fellelt történelmi dokumentumokat, eszközöket folyamatosan rendszerezik, digitalizálják, amelyeket rendezvényeken be is mutatnak az érdeklődők számára.

A szegedi tűzoltók munkájuk mellett a sportban is kiemelkedő eredményeket értek el az elmúlt években. A Belügyminisztérium által szervezett versenyeken felül számtalan civil versenyen indulva öregbítik a szegedi parancsnokság hírnevét.

Munkásságukat és emberségüket tekintve is a Szegeden szolgáló tűzoltók méltán nyerték el a megtisztelő, Az év hivatásos tűzoltó-parancsnoksága címet 2022-ben.