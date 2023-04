Sajnos már egy éve tart az orosz–ukrán háború, amely kétszázezer emberéletet követelt, őrületes pusztítást okozott, az uniós szankciós politika pedig csak negatív következményeket okozott Európának és Magyarországnak is – emlékeztetett hétfői sajtótájékoztatóján Szeged Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője.

Mihálffy Béla leszögezte: a háborúnak véget kell vetni. Ennek érdekében az Országgyűlés elfogadta a békepárti határozatot, amely elítéli Oroszország katonai agresszióját, elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez, leszögezi, hogy csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni és a háborúnak véget vetni.

Viszont a képviselő szerint nincs új a nap alatt, mert, ahogy várható volt Gyurcsány Ferenc és a dollárbaloldal tagjai nem szavazták meg a Parlamentben a békepárti határozatot.

– Tették mindezt annak ellenére, hogy a magyar emberek békét akarnak, így amikor a dollárbaloldal nemet mondott a békepárti határozatra, akkor ismét bizonyította, hogy a dollárokért cserébe hajlandó a magyar érdekekkel, magyar emberek többségével is szembe menni – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy ezzel a lépéssel Gyurcsány Ferencék újra emlékeztetnek arra, hogy amikor a nemzeti érdek képviseletéről van szó, rájuk nem lehet számítani.

– Mi továbbra is a béke pártján állunk, és megvédjük Magyarországot attól, hogy belesodródjon a háborúba – jelentette ki Mihálffy Béla, és megemlítette, hogy a múlt héten az is kiderült, hogy a szegedi baloldal is Gyurcsány Ferenc kottájából játszik.

A parlament múlt hét pénteken fogadta el a békepárti határozati javaslatot. Fotó: MTI

Mihálffy Béla ezzel arra utalt, hogy a Demokratikus Koalíció a múlt héten Szegeden tartotta kétnapos kihelyezett frakcióülését. Azon Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke kijelentette, hogy Botka Lászlót támogatják a jövő évi önkormányzati választáson.

Emlékezetes, a Parlament pénteken fogadta el azt a békepárti határozati javaslatot, amelyet az orosz–ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán nyújtottak be a Fidesz és a KDNP képviselői.

A határozattal – amelyet 130 igennel és 24 nemmel szavaztak meg a képviselők – az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét a béke mellett, és rögzíti: azt várja el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjen fel, és kerülje azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.

A 2022-es választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek: a fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség – áll a határozatban.

A dokumentumban a Parlament felkérte a kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az ukrajnai menekültek megsegítését, és arra is felhívják a figyelmet, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Erre mondtak nemet a baloldali képviselők.