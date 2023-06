Jövő héttől rengeteg fiatal ideje felszabadul, ugyanis véget ér az iskola. Sokan szeretik a vakáció egy részét hasznosan, pénzkereséssel eltölteni, a középiskolások pedig ezt már meg is tehetik. A diákok 15 év felett szülői engedéllyel és csak iskolai szünetben, 16 év felett még szülői engedéllyel, de már az év bármelyik napján vállalhatnak munkát, ám 18 éves korukig nem dolgozhatnak 8 óránál többet és éjszakai műszakot sem oszthatnak rájuk.

Az idei szezonban becslések szerint körülbelül 100 ezer diák vállal munkát országszerte. Aki korán kapcsolt, már most tudja, hol fog dolgozni nyáron, a következő két hétben azonban azoknak is érdemes jelentkezniük, akik még ezt nem tették meg, júliusra ugyanis az állások döntő részét általában betöltik.

Naponta 10-30 új regisztráció érkezik a szegedi iroda ügyfélszolgálatára a diákok részéről és a munkaadók jó része is ilyenkorra már meghirdeti a fiataloknak szánt helyeket. Most még aki nem válogat, 1-2 nap alatt tud munkát találni

– beszélt tapasztalatairól Varga Dávid, a Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet régióvezetője.

Jelenleg a legnépszerűbb munkák az árufeltöltések és a raktári feladatok, de nagyon sokan keresik a mezőgazdasági állásokat is. – Bérezés szempontjából ez a legkiemeltebb, itt akár 2000 forintos órabérrel is számolhatnak a diákok. Ráadásul mivel több diák dolgozik egy csoportban, így életre szóló barátságok is köttetnek, a munkavédelem pedig ezeken a helyeken is kiemelt szempont – sorolta Varga Dávid. Hozzátette, a call centeres munkákat is sokan választják, ott azonban csak hosszú távra keresnek diákokat, aki tehát pár hét munkában gondolkodik, annak ez nem lesz megfelelő.

A diákmunkákért minimum 1334 forint órabért fizetnek, és mivel a 25 éven aluliak keresete személyi jövedelemadó-mentes, ezt teljes egészében meg is kapják a fiatalok. Néhány munkáért akár 2500 forint feletti órabért is fizethetnek, ezek azonban többnyire már szakmai tudást igénylő, gyakornoki pozíciók.

Nem csak diákszövetkezeteknél lehet nyári munkára jelentkezni, a vármegyei kormányhivatalok is indítanak munkaerőpiaci programot. A helyhatóságok és az önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónapra támogatást igényelhetnek 16-25 év közötti fiatalok legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatására. Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében a havi munkabér 174 ezer, szakképzettséget igénylő esetében 222 300 forint lehet – vagy legalábbis az önkormányzat ennyi pénzt kap rá. A programra a járási hivataloknál lehet regisztrálni.