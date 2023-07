Tanulni élmény! – vallják ezt a Szegedi Tankerületi Központ pedagógusai, akik nem csak diákjaikkal, hanem egymással is megosztják tudásukat. Ötletbörze is működik a tankerületben, a pedagógusok havi rendszerességgel online workshopokon ismerkednek meg egymás jó gyakorlataival. Minden hónapban más-más köznevelési intézmény mutatkozik be.

A központ lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint a tudásmegosztó börze iránt egyre nagyobb az érdeklődés. De nem véletlenül, hiszen a köznevelési intézmények munkatársai szemtanúi lehettek már például a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igen népszerű Sakkpalota programjának. A Polgár Judit nyolcszoros sakkolimpikon nevéhez fűződő képességfejlesztő módszertan a sakk szabály- és eszközrendszerére épül, célja pedig az általános képességfejlesztés, valamint a logikus, kreatív gondolkodásra való ösztönzés.

De bemutatkozott már a Szegedi Fekete István Általános Iskola, mint „Élménysuli” is, ahol az alkalmazott módszertan a pozitív élményeken keresztül fókuszál a tanulók fejlesztésére. Szintén lehetőséget kapott az online előadásra a Szegedi Gregor József Általános Iskola, ahol nagy hangsúlyt fektetnek az ökotudatosságra. Éppen ezért működik ott ökomunkaközösség és ökoszakkör, ezért szerveznek környezetvédő programokat, gyűjtőakciókat és „Műanyag STOP” kampányt.

A bemutatkozók sorát erősítette a Rókusi Általános Iskola is, amely a közlekedésbiztonságra nevelő tevékenységét mutatta be, hiszen ők is több éve csatlakoztak a Szegedi Tankerületi Központ és a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság által indított „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” (KEVE) programhoz.

Továbbá a Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola az informatikaoktatásban elért eredményeit mutatta be, a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a gazdasági ismeretek oktatását szemléltette, a Béke Utcai Általános Iskola Matematikai Tudásközpontként tartott workshopot, a Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedig a Grassroots labdarúgás szellemiségének bemutatására helyezte a fókuszt.