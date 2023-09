A Pick Arénában megtartott záróünnepségen jelen volt Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára is, aki lapunknak arról beszélt, hogy a diákolimpia megrendezésével méltóképpen tudtak megemlékezni Neumann Jánosról születésének 120. évfordulóján. Megjegyezte, még sok Neumann Jánosra van szüksége hazánknak, és egy ilyen esemény inspirációt ad a hazai tehetséggondozáshoz. Ahogy az is, hogy nyolc magyar diák mérettette meg magát, de már önmagában az is inspiráló, hogy Magyarország rendezhette meg a versenyt.

Az államtitkár rámutatott, a 360 diák nemcsak versenyzett az elmúlt napokban, hanem kulturális eseményeken vett részt, szórakozott, ismerkedett, tehát életre szóló élmények kötik őket immár Magyarországhoz. Kérdésünkre elmondta, céljuk volt az is a szervezés során, hogy vonzóvá tegyék országunkat a külföldi fiatalok számára, hogy később viszont köszönthessék őket egy hazai egyetemen, például a Szegedi Tudományegyetemen.

A megmérettetésre a világ 90 országából érkeztek, amit végül egy kínai fiatal nyert meg, akit hatalmas tapsvihar üdvözölt a szegedi arénában. A csarnokban a hazai szervezők továbbadták az IOI zászlóját a jövő évi vendéglátóknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság delegációjának.