A nők körében a második leggyakoribb daganatos megbetegedés az emlőrák hazánkban. Évente 8 ezer nőnél diagnosztizálják a betegséget, és mintegy 2 ezren hunynak el a daganat miatt. Pedig gyógyítható betegségről van szó, és minél korábban észlelik a problémát a betegnél, annál inkább kezelhető a baj

– mondta el lapunknak szerdán Bosnyákovits Tünde, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának főosztályvezetője a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Radiológiai Klinikáján.

A klinikán múlt hét szerdán és most is meghosszabbított nyitvatartással, 8 és 19 óra között várták a 45 és 65 éves kor közötti nőket mammográfiás szűrővizsgálatra. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért minden évben ilyenkor még nagyobb hangsúlyt fektetnek a klinikán a szűrővizsgálatokra. A vármegyei tisztifőorvos közölte, a mammográfiai vizsgálaton való részvételt tekintve vármegyénk áll a legjobb helyen. Tavaly a meghívó levelek utáni részvétel nálunk 52 százalék, míg az országos részvételi arány 33 százalékos volt. De hosszú évekre visszamenően is élvonalban vagyunk – tette hozzá.

Fotó: Gémes Sándor

Vármegyénk különösen jó helyzetben van abból a szempontból is, hogy négy olyan állomás is működik, ahol a szűrés mellett az emlők komplex diagnosztikájával foglalkoznak, ezek Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Makón és Szentesen érhetők el.

Fontos lenne, hogy még akkor felismerjék az érintettnél a daganatot, amikor még nem képződött áttét, hiszen az eltávolítását követően csupán nyomon követésre van szükség. Abban az esetben is gyógyítható a betegség, ha már kialakult az áttét, viszont ebben az esetben nehezebb feladat. Éppen ezért javasolt a 45 és 65 év közötti nőknek részt venni 2 évente térítésmentes mammográfiai vizsgálatra. Ugyanakkor ha valakinek a családjában már előfordult emlőrák, akkor neki már korábban, 40 éves kortól érdemes elmennie vizsgálatra

– figyelmeztetett.

A vármegyei tisztifőorvos beszámolt arról is, hogy a szűrővizsgálaton való részvétel növelése érdekében novemberben Csongrád-Csanádban elindul egy információs vonal a háziorvosok számára, akik érdeklődhetnek arról, hogy a praxisukban kik azok, akiknek javasolt lenne a vizsgálaton való részvétel.

A Leányszállás köz 2/A szám alatt lévő Női Diagnosztikai Osztályon azokat a 45 év feletti nőket várták, akiknek az utolsó vizsgálata óta eltelt két év, vagy még soha nem jártak mammográfiás vizsgálaton. Kincses Tamás, az SZTE SZAKK Radiológiai Klinika vezetője elmondta, az október 18-i szűrőnapon 102 nő jelent meg. Jelen volt Gera Katalin, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályának szűrési koordinátora, aki kolléganőjével, Dudás-Nagy Renátával az osztályra érkező nők számára az emlő önvizsgálatának lépéseit mutatták meg. A megjelenteknél rizikószűréseket is végeztek a kormányhivatal munkatársai, akik a mért értékek birtokában tanácsokkal látták el az emlőszűrésre érkezett személyeket.