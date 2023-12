Nem volt különösebb gond a reggeli szegedi tömegközlekedésben

A vártnál kisebb gondot okozott a buszvezetők sztrájkja a hétfő reggeli szegedi csúcsforgalomban. A Mars térre szinte az összes járat befutott a szeged környéki településekről. Egy férfi, aki Mórahalomról érkezett családjával arról beszélt, hogy Szeged felé minden rendben volt, de abban, hogy hogyan fognak hazajutni, még nem biztos. A szegedi Nagyállomásnál sem volt különösebb fennakadás, bár itt több olyan emberrel is találkoztunk, akik nem tudták, hogy sztrájk van ma, de végül ők is el tudtak utazni a 90-es busszal. Az iskolák környékén sem volt sokkal nagyobb a forgalom mint egyébként. Az emberek közül – akik a nevüket nem vállalták – többen is arról beszéltek, hogy megértik a buszvezetők követeléseit, de tartanak attól, hogy ma még valahogyan érinteni fogja őket a sztrájk. Hárman pedig arról beszéltek, hogy ők is egyetértenek a buszosokkal, de úgy tudják, hogy egy sofőr munkabére legalább kétszerese a magyar átlagbérnek, úgyhogy szerintük engedni fog a szakszervezet a 25 százalékos béremelési követelésből.