Mindig elcsodálkozom az áruházláncok optimizmusán, amikor telente telepakolják az áruházakat szánkóval, hátha vesznek az emberek egyet a gyereküknek karácsonyra. Valószínűleg vesznek is, és a kis szánkókat ott eszi meg a szú a fészer vagy a garázs sarkában, mert a honi hóhelyzet miatt nem lehet használni. No, de mindenkiben ott bujkál a remény, egyszer, mégis, hátha...

Most a vásárhelyi önkormányzat havat csinált a gyerekeknek a Somogyi-dombon.

Vásárhelyen minden politikai oldal kedveskedett a gyerekeknek téli szórakozással. A Fidesz jégpályát vett, amelyet a jelenlegi polgármester éveken át luxusnak tekintett, ám most, a helyhatósági választás előtti utolsó télen mégis ezt állították fel, nem pedig a használhatatlan műanyagot bérelték. Most pedig még hóágyút is vásárolt, amelyet a másik oldal tekint luxusnak. De a gyerekeket ez az egész nem érdekli. Ők nem politikai oldalakban, költséghatékonyságban gondolkoznak, hanem jégben és hóban. Örülnek a téli szórakozási lehetőségnek, ami egy-két generációval korábban még természetes volt. A mai negyvenesek és az afölöttiek órákig képesek lennének mesélni arról, hogy mekkora hóembereket építettek, micsoda hócsatákat vívtak, és milyen vastagra hízott a jég az állóvizeken. No meg arról, hogy sötétedésre, mikor a szüleink végre beparancsoltak bennünket, már mindenkinek vörösre csípte az arcát a téli hideg, aztán bent, a melegben kiolvadtunk.

A vásárhelyi gyerekek örülnek a csinált hónak, ami alig egy-két centi vastag, itt-ott már látszik a fű a rengeteg használattól, de boldogan, sokan sikongva csúsznak lefelé, aztán baktatnak felfelé a kis szánkójukkal. Kár, hogy a klímaváltozás miatt csak sok hűhó lett, meg némi mű hó…