Szeged egyik legszebb, és legjobb helyen lévő utcája a Gogol utca, csak egy komoly baj van vele: szinte járhatatlan. A felújítás elkerülhetetlen, és a folyamat már korábban elindult, de téma volt a legutóbbi szegedi közgyűlésben is. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester előterjesztésében az olvasható, amit amúgy is mindenki tud: a Gogol utcában jelenleg töredezett az útfelület, szinte használhatatlan a járda, parkolni sem lehet normálisan, és a vízelvezetés sem jó, nem is beszélve az elöregedett fákról, amik túlnőtték a helyüket. A járda egyébként éppen ezeknek a fáknak a gyökerei miatt járhatatlan. Ha nekiállnak a felújításnak, a tervek szerint a teljes utcát leaszfaltozzák, és kerékpárutakat is kialakítanak. A járda – a belvárosban más területeivel egységesen – klinkertégla-burkolatot kap. A projekt tervezett teljes bruttó összköltsége 700 millió forint lesz.