Szegeden a tél elűzésének egyik legfontosabb helyszíne a Szent István tér már évek óta. Ahogy korábban, most is ott tartották a kétnapos télűző fesztivált, ahol mi szombaton jártunk. A tér már délelőtt megtelt nézelődőkkel, akik a szokásosat kapták. Ismét volt kézműves- és kirakodóvásár, ahol nagyjából 80- 90 kiállító árulta portékáját a kézműves szappantól a levendulapárnán át egészen a gumicukorig. A gyerekeket pedig játszótérrel, és egyebek mellett körhintával várták a vásárosok, de idén is ott voltak az óriás építőkockák, volt pónilovaglás is. Szombaton a mohácsi busók vonultak fel.