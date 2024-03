Ismét jelentkezik a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. Ezen a héten is Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila, szerkesztő, valamint Suki Zoltán mindenes igyekezett szórakoztató műsort készíteni. Most kivételesen sportról is esett szó, hiszen a főszerkesztő kézilabda, Majzik Attila pedig focirajongó. Gidró Kriszta a tatabányai válogatott meccsekről beszélt, Attila pedig arról, hogy a jövő héten milyen sportmérkőzésen vesz majd részt. És, ha figyelmesen hallgatják a műsort, rájöhetnek, hogy milyen nagyszerű költő Suki Zoltán.