A résztvevőket Han Dongsheng, a kínai nagykövetség tanácsosa köszöntötte, aki emlékeztetett: a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok immár 75 évesek. Hozzátette: a kínai nyelvoktatásra szerinte nagy igény van Magyarországon. Ezt követően Zakar Péter, a SZTE rektorhelyettese beszélt, aki emlékeztetett, az egyetemnek 2012 óta van kapcsolata a Shanghai egyetemmel, majd a BYD érkezése kapcsán rámutatott: a magyar-kínai gazdasági kapcsolatoknak is nagy jelentősége van a városban.

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerület vezetője elmondta, a város 8 tankerületi oktatási intézményében tanítanak jelenleg kínai nyelvet.

– Fontos állomásként szeptember elsejétől kínai tagozat is indul az Eötvös-gimnáziumban. Ez pedig megalapozza a kínai két tannyelvű képzés jövőjét a városban, melyet általános iskolában és középiskolában is szeretnénk elindítani – jelentette be. Az általános iskolai két tannyelvű kínai osztály egyébként a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolában működne a tervek szerint.

A köszöntők között az Eötvös-iskola diákjai kínai viseleteket mutattak be, a Kossuth Általános Iskola tanulói pedig kínaiul énekeltek. A nap első felében ezt követően plenáris előadásokat hallgathattak meg a résztvevők a kínai nyelv digitális oktatásának módszereiről, a szünetben tai chi, kalligráfia, kulturális és oktatástechnikai bemutatókat tartottak, délután pedig a magyar nyelvű szekcióban a sport, mint híd volt a téma Kína és Magyarország között, az angol nyelvűben pedig a digitális oktatás gyakorlata nyelvórákon.