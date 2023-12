A Wonkát szerencsére nemcsak a címszereplő karaktere teszi érdekessé, hanem Willy barátai és ellenlábasai egyaránt. Bizonyos szereplőkre talán még az 1990-ben elhunyt norvég író, Roald Dahl is csettintene, aki kifejezetten kedvelte a groteszk figurákat. Természetesen a Wonkát játszó Chalamet viszi a prímet, aki remekül, szerepét egyáltalán nem túljátszva (igen, rád nézek, Johnny Depp!) hozza a különc Willy Wonkát. Jóllehet nem konkrétan Dahl-adaptáció a Wonka, a filmről is elmondható az, ami a legtöbb Roald Dahl-regényre igaz: a poénok egy jó része inkább a tíz év feletti korosztálynak szól, ugyanakkor akadnak kifejezetten gyermeteg részek is, amiket látva talán még a 6-os karika is túlzásnak tűnik.