A kisebb és nagyobb gyerekeket „Szálljon lélektől lélekig a mese” szlogennel tematikus rejtvények várták, amelyek egy-egy szívet melengető, karácsonyi mese történetéhez kapcsolódtak, mint például Julia Boehme Bori és a nem mindennapi karácsony című könyve, Boldizsár Ildikó: Igazi karácsony című meséje és Irmgard Kramer: Oroszlán a karácsonyfa alatt című kötete.

Az ünnepi történetekhez izgalmas kvízfeladatok kapcsolódtak. Fotó: Frank Yvette

Dénes Teodóra, az Agóra rendezvényszervezője lapunknak elmondta, az intézmény aulájában a bagolykiállításhoz kötődően a Bölcs bagoly sorozat köteteinek válogatását vehették kézbe a gyerekek, amelyek kapcsán szintén izgalmas kvízkérdések várták őket. Mindemellett mesehallgatással és diavetítéssel is készültek, sőt a mesehősök bőrébe is bújhattak, többek között királylány és királyfi jelmezeket is felölthettek.

Kedden és szerdán 9 és 17 óra között az Informatika Történeti Kiállítás, a Látványlaboratórium és a Játéksziget várja majd a szórakozni vágyó gyerekeket, sőt egy tudományos játszóteret is kialakítottak a földszinten, ahol a fizika mókás oldalával ismerkedhetnek szerdáig az érdeklődők.