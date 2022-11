A város adventi koszorúján a hit lángját Botka László polgármester és Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök gyújtotta meg. A Szegedi Nemzeti Színház adventi kamarakórusának előadása után Botka László arról beszélt, óriási öröm, hogy két év kihagyás után újra együtt lehet ezen az alkalmon a város.

– Ez egy személyes ünnep, de fontos, hogy együtt is ünnepeljünk és kifejezzük, hogy bár sokszínűek vagyunk, de mindannyian vágyunk a szeretetre, a boldogságra és a reményre – fogalmazott, majd azt kívánta, jusson a fényből a határon túlra is, oda, ahol most háború dúl.