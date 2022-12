Pénteken mutatták be a Szegedi Nemzeti Színházban az operett műfajának alapdarabját, A denevért. Strauss ikonikus művét Vida Péter állította színpadra, aki szerint összművészeti terméket kapnak a szegedi nézők. – A szimfonikus zenekar, a csodálatos díszlet és jelmezek, a táncok, valamint a Romhányi által fordított szöveg mind garantálják azt a komplex élményt, amelynek elsődleges célja a szórakoztatás – mondta.

A Jászai Mari-díjas színész, aki jelenleg főállásban a Thália Színház művésze, megtiszteltetésnek nevezte, hogy ő állíthatta színpadra ezt a produkciót, bár mint fogalmazott, ő nem rendező, csupán felkérték rendezésre. – Megkaptam a lehetőséget, hogy a többieket segítsem abban, hogy megmutathassák legjobb formájukat – közölte. Mint mondta, rendezőként az volt a feladata, hogy megtalálja azt a pontot, amikor a gyémántot még csiszolja és nem koptatja. – Le kellett menni mindenki lelkének a legmélyére és kikutatni, hogyan tudja a maximumot kihozni szerepéből úgy, hogy önazonosságát is megtartsa. Ehhez igyekeztem megteremteni a feltételeket emberséggel és humorral. Előre tervező alkotóként azt vallom, hogy hogy bár a próbafolyamat elején valóban én tudtam a születendő előadásról a legtöbbet, de ahogy az énekesek belebújnak a karakterekbe és átérzik azokat a mélységeket, amiket a figurájuk bejár, a munka végén már az ő tudásuk a mérvadó. Ez egy társasjáték, ahol nem az számít, mit ki talált ki a közös gondolkodás során, csak az, hogy a néző a legjobbat kapja – tette hozzá.

Jelenet az előadásból. Fotó: Török János

Vida Péter úgy fogalmazott, bár az operettet hajlamosak vagyunk lenézni és könnyű műfajként kezelni, A denevér rengeteg kicsillogási lehetőséget és játszanivalót kínál, hiszen a történetben mindenki másnak mutatja magát. – Ebben a helyzetben láttatni kell, milyen az eredeti figura, hogy a rávett maszk mögül ki tudjon türemkedni az eredeti jellem. Itt érző emberek ütköznek, saját igazságukat képviselve, ami sok humorral, de komolyan megmutatkozik. És míg a történet színészi játékosságot, a dalok operába illő kvalitásokat igényelnek. Nem véletlen, hogy az operatagozat játssza ezt a darabot, akik viszont a műfaj sajátosságának köszönhetően lubickolhatnak a számukra nem mindennapi prózai jelenetek során – beszélt a rendező A denevér kihívásairól.

Ő egyébként pont emiatt nem ismerte a társulatot, az operatagozattal ugyanis színészként sem dolgozott együtt korábban. – Egy kitűnő csapatba érkeztem, ahol elfogadtam a zenei igazgató, Dinyés Dániel szereposztás-javaslatát, hiszen társulata „menedzsereként” ő tudja legjobban, ki mire alkalmas. Egy jó hangulatú és sikeres próbafolyamaton vagyunk túl. Az előadásról pedig a nézők ítélnek majd – tette hozzá.

Érdekesség, hogy Vida Péter maga is játsza a fővárosban Frosch szerepét ebben az operettben immár 16 éve. Mint mondta, ez egyáltalán nem zavarta össze. – A szakácsok is ugyanazokkal az alapanyagokkal főznek, mégsem ugyanazt alkotják belőlük – mosolygott. Saját szerepe miatt egyébként a bemutató után nem is tud Szegeden maradni, hiszen a Szilveszter Budapesten sem múlhat el A denevér nélkül. De mint mondta, szerette az itteni munkát, kedves emlékek is kötik a városhoz, hiszen ő és lánya is játszott már a szabadtérin, tavasszal pedig a felújító próbák miatt természetesen újra itt lesz.