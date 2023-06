A „Kék túra” során az autizmussal és a demenciával élők számára hoztak létre könnyebben értelmezhető, befogadható kiállítást. Az elnyert másfél millió forintos összegből átalakították három terem világítástechnikáját, több matatófalat alakítottak ki, a helyiségekben ingyenes wifihálózatot építettek ki, digitális múzeumpedagógiai feladatokat készítettek, a látogatókat pedig QR-kódon keresztül elérhető digitális idegenvezető kíséri majd végig a vitrinek között.

Újdonságként nemcsak a tájékozódást segítő kék pontok jelentek meg a helytörténeti kiállításban, a mesterségek utcáján és az állandó kiállításban, hanem az utóbbi teremben nyolc új vitrint is elhelyeztek. Ide olyan, Szenteshez kötődő, egyedi régészeti leleteket helyeztek el, amik korábban nem voltak láthatók a múzeumban, tudtuk meg Hergott Kristóf régésztől. Olyan tárgyakat választottak a kiállításba, amik a maguk nemében egyedülállóak és 8 ezer év történelmét ölelik fel a neolitikumtól egészen a tatárjárás korszakáig.

A tárlat befogadását egy vezető füzet is segíti, emellett információs pontok is struktúráltabbá teszik a kiállítást. – Egy autizmussal élő személy számára nagyon hasznos a saját audio guide, a számozott pontok pedig struktúrát adnak. Ez nekünk, hétköznapi embereknek fel sem tűnik, de egy ilyen problémával élő embernek, vagy egy hiperaktív, figyelemhiányos vagy értelmi fogyatékos személynek nagyon hasznos lehet. Nekünk ez nem hátrány, egy autizmussal élőnek viszont nagy segítség – számolt be Tóth Annamária gyógypedagógus.

Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere hozzátette, a város érzékeny a fogyatékkal élő emberek sorsával kapcsolatban. A városvezető jelezte, elképzelhető, hogy a jövőben valamilyen típusú, autizmussal élőkkel foglalkozó intézmény jöhet létre Szentesen.