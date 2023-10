Ismét programokat ajánl Timár Kriszta és Arany T. János kollégánk legújabb podcastunkban, hogy a hosszú hétvégének sem kelljen úgy eltelnie, hogy valaki azt mondja: nem történik semmi, nincs hova menni.

Ajánlanak például pszichológiai témájú előadást, könyves rendezvényt és kézműves programokat is, illetve egy meglehetősen furcsa filmet, amelynek alkotói is Szegedre érkeznek a napokban. A legnagyobb durranás azonban most nem vármegyénkben, hanem Békéscsabán lesz. A 26. Csabai Kolbászfesztivál mindig nagy tömegeket mozgat meg, most pedig különösen megéri oda menni, mert az éppen harmadik Aréna-koncertjére jegyet árusító Azahriah itt is fellép. Szóval akinek nem jutott a sosem látott érdeklődéssel övezett fővárosi bulikra belépő, elég csak odáig utaznia, hogy lássa a fiatal sztárt. Újságíró kollégáink ezt is jól kibeszélik.