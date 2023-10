Szegedi hírek 2 órája

Elkezdődött a 27. Őszi Kulturális Fesztivál – Galéria

Volt vers délben, tánc, koncert, kiállítás megnyitó és fényfestés is az Őszi Kulturális Fesztivál első napján. A Szegedi Tudományegyetem programsorozatát idén is a sokszínűség jellemzi, hiszen a cél az, hogy fáklyaként működjenek a régióban kulturális szempontból is.

Kiállítás megnyitóval startolt el a 27. Őszi Kulturális Fesztivál. Fotó: Karnok Csaba

Cakó Ferenc Arany Pálma-díjas animációs filmrendező Különös találkozások című kiállításának megnyitójával elkezdődött kedden a Szegedi Tudományegyetem Őszi Kulturális Fesztiválja, amely egészen november 13-áig kínál kulturális csemegét a szegedieknek. A fesztivált Rovó László nyitotta meg este a Rektori Hivatal átriumában, ahol elmondta, az egyetem egyik fő funkciója, hogy a kulturális területen a régió szempontjából fáklyaként működjön, irányt mutasson. Hozzátette, a fesztivál során több mint 300 programmal várják az érdeklődőket, az pedig, hogy a rendezvény ilyen magas színvonalon működik, Tajti Gabriellának köszönhető, aki már 27 éve szervezi a programsorozatot Szegeden. Az akril festményekből és grafikákból álló tárlatot Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy több szempontból is különleges a kiállítás, hiszen ekkora tárlata még nem volt a művésznek, aki kifejezetten a Rektori Hivatalban megrendezett kiállításra készítette az október 13-ig megtekinthető műveket. Hozzátette, de ahogyan a cím is jelzi, különös találkozások figyelhetők meg az alkotásokon, hiszen ember-ember, ember-természet találkozása látható sok veszekedéssel és konfliktussal, kevés harmóniával. Feledy Balázs szerint Cakó Balázs művészete is különleges, hiszen nem avul, ami egyébként 15-20 évnyi alkotás után jellemezni szokta az művészeket. Rámutatott, nem pepecselő festő, mozgalmas rajzfilmek, az animáció köszön vissza a festményein, eseménydús alkotások láthatóak valamilyen szorongató jövőképpel. A nyitónapon a fesztivál hagyományos Vers délben sorozata is elstartolt, elsőként idén is Fendler Judit kancellár mondott el egy szívének kedves költeményt. Este fél hattól a Népzenei Kamaraműhely muzsikált, a Dugonics téren héttől a Docpiano Band adott koncertet, fél nyolckor pedig elkezdődött a rektori épület látványos, színpompás fényfestése. Az újranyitott JATE Klubban kilenc órától a Szegedi Egyetemi Színház zenekara, a Naked SZESZ tartott lemezbemutató koncertet.

Elkezdődött a 27. Őszi Kulturális Fesztivál – Galéria: Karnok Csaba

A rendezvénysorozatot évről-évre úgy állítják össze, hogy minél szélesebb kultúrkörből merítsenek, és lehetőség szerint minden korosztálynak, érdeklődési körnek megfelelő programlehetőséget nyújtsanak. Az összművészeti fesztivál programjai között könnyű- és komolyzenei hangversenyeket, ismeretterjesztő előadásokat, színházi előadásokat, koncerteket, film- és könyvbemutatókat, kiállításokat, irodalmi- és közéleti beszélgetéseket is találni.

